MotoGP, Le Mans, Libere 1: Miller prima della pioggia

Doveva essere pioggia e così non è stato, ma le condizioni in cui è stata disputata la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia di MotoGP sono state davvero particolari: il turno è iniziato con la pista umida e le traiettorie sono andate via via asciugandosi, fino a quando qualche goccia è tornata a cadere su Le Mans, complicando i minuti finali.

Reduce dalla grande vittoria di Jerez, Jack Miller è stato l'unico ad aver azzeccato la strategia ideale, perché ha montato sulla sua Ducati le gomme slick proprio pochi istanti prima che la pioggia riconciasse a bagnare le traiettorie. L'australiano quindi ha fatto il vuoto alle sue spalle, girando in 1'38"007.

Alle sue spalle c'è un'altra Desmosedici GP, quella del padrone di casa Johann Zarco, che proprio sotto alla bandiera a scacchi si è portato secondo in 1'39"488, ma con le gomme rain. Terzo tempo per il campione del mondo in carica Joan Mir, bravo nel finale a rimendiare ad un problema accusato nella prima parte del turno: la sua Suzuki si era spenta per un alert e ora i tecnici della Casa di Hamamatsu stanno investigando sui motivi.

Buono anche l'inizio del weekend per la squadra ufficiale Honda, con Pol Espargaro e Marc Marquez che hanno occupato la quarta e la quinta posizione, seppur staccati di oltre due secondi. L'otto volte campione del mondo effettivamente ha dato l'idea di faticare meno con la pista umida, ma è stato sfortunato perché ha ricominciato a piovere proprio quando stava per partire con le slick. Inoltre, in questo turno ha fatto anche una comparativa con il telaio 2020 della RC213V.

E' stata una grande FP1 per l'Aprilia, che questa volta ha piazzato ben due RS-GP nella top 10. Sul bagnato Lorenzo Savadori è stato bravo a far venire fuori le sue capacità, sfoderando addirittura il sesto tempo, più veloce di otto decimi rispetto al compagno di box Aleix Espargaro, che invece occupa la decima posizione.

Tutto sommato positivo anche il settimo tempo del leader iridato Pecco Bagnaia. Lo scorso anno il pilota della Ducati aveva faticato parecchio in queste condizioni miste e con temperature basse, ma stamattina è stato costantemente nelle posizioni di vertice, confermando di aver fatto uno step anche da questo punto di vista.

Il quadro dei dieci piloti che al momento avrebbero accesso diretto alla Q2 si completa con l'ottavo tempo della KTM di Miguel Oliveira e con il nono della Suzuki di Alex Rins. Il primo degli esclusi invece sarebbe Alex Marquez, che come Miller aveva azzardato le slick, ma lo ha pagato cadendo alla curva 2.

Ancora più clamorosa la scivolata di Maverick Vinales, 12esimo, perché il pilota della Yamaha è finito ruote all'aria proprio appena uscito dalla corsia box. Nonostante questo, quella dello spagnolo è la migliore delle M1 in questa FP1. Franco Morbidelli e Valentino Rossi infatti sono nella sua scia. Fabio Quartararo invece, essendo reduce da un'operazione per un problema di sindrome compartimentale, è stato lontano dai guai ed ha chiuso 16esimo.

Uno che aveva grandi aspettative per questo weekend è senza ombra di dubbio Danilo Petrucci, sempre sul podio a Le Mans negli ultimi tre anni e vincitore l'anno scorso. Anche sul bagnato, condizione a lui molto cara, non è riuscito però a fare meglio del 19esimo tempo con la sua KTM Tech 3. Se la passano anche peggio i rookie Luca Marini ed Enea Bastianini, che si ritrovano in coda al gruppo con le Ducati di Esponsorama, ma va detto che per entrambi era la prima esperienza sul bagnato in MotoGP.