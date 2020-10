MotoGP, Le Mans, Libere 1: il bagnato esalta Smith e Aprilia

La pioggia caduta su Le Mans in mattinata ha regalato una grande sorpresa nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia di classe MOtoGP. Con la pista che andava via via asciugandosi sulle traiettorie, anche se molto lentamente, la classifica ha cambiato faccia fino all'ultimo secondo e il più rapido alla fine è stato Bradley Smith.

Il pilota dell'Aprilia è sempre stato uno specialista del bagnato e lo ha dimostrato questa mattina, sfoderando proprio all'ultimo giro un 1'43"804, che gli ha permesso di mettere in fila un poker di Ducati.

E a giudicare da come se la sono cavata le Desmosedici GP, verrebbe quasi da pensare che nel box della Casa di Borgo Panigale possano iniziare a fare la danza della pioggia, anche se per domenica le previsioni meteo al momento parlano di una gara asciutta.

A capitanare l'armata Rossa è Johann Zarco, secondo a 154 millesimi con la GP19 dell'Esponsorama Racing. Il bagnato poi ha rilanciato alla grande le quotazioni di Danilo Petrucci, terzo a 220 millesimi, davanti a Jack Miller ed al compagno di squadra Andrea Dovizioso.

In ogni caso, non si può di certo dire che le Yamaha non si siano adattate altrettanto bene a queste condizioni, visto che tra la sesta e l'ottava posizione c'è un terzetto di M1, con Maverick Vinales che precede il tandem italiano composto da Franco Morbidelli e Valentino Rossi.

Va detto, però, che se lo spagnolo è agganciato al trenino di testa, gli altri due sono più distanziati: sei decimi per "Franky" e sette per il "Dottore". Chi al momento pare in grande difficoltà invece è il leader iridato Fabio Quartararo, solo 18esimo a 2"6, anche se il francese forse non ha voluto rischiare confidando nelle previsioni meteo.

In ogni caso, non se la passa tanto meglio il suo diretto inseguitore nel Mondiale, perché Joan Mir ha chiuso 13esimo con la sua Suzuki, anche se bisogna segnalare che lo spagnolo è stato circa 1"5 più veloce di "El Diablo".

Tornando a guardare la classifica più in alto, nella top 10 e quindi nella Q2 provvisoria c'è spazio anche per una Honda ed un KTM. E sicuramente si merita un applauso Cal Crutchlow, autore del nono tempo nonostante il braccio operato prima di Misano sia ancora in condizioni tutt'altro che buone.

Il decima piazza invece c'è Pol Espargaro, che al momento terrebbe fuori dalla Q2 per appena 23 millesimi l'altra Ducati di Pecco Bagnaia e l'altra Suzuki di Alex Rins. Da segnalare, infine, anche l'assenza in pista di Stefan Bradl, impegnato fino a ieri nei test a Portimao.