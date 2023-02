MotoGP | Le certezze e le sorprese dei test di Sepang

La Coppa Ducati

Se consideriamo il "decollo" della Desmosedici GP22 a metà della scorsa stagione, sarebbe stato inaspettato per la squadra di Borgo Panigale, guidata da Gigi Dall'Igna, sbagliare con la GP23. Questi tre giorni di test in Malesia confermano che la moto non solo ha mantenuto lo standard di prestazioni che ha portato Pecco Bagnaia al titolo della scorsa stagione, ma lo ha anche migliorato.

A parte l'evidenza dei tempi, con Luca Marini e Bagnaia in testa e sette delle otto Ducati nei primi nove posti, ci sono altre indicazioni che destano uguale o maggiore preoccupazione per gli altri. Due delle più chiare sono state l'affermazione di Jorge Martín, secondo cui l'ultima versione della moto è un chiaro passo avanti rispetto al modello che ha guidato lo scorso anno, e la naturalezza con cui Alex Marquez si è adattato a una moto che gli rende la vita "molto più facile rispetto alla Honda" con cui ha lottato finora.

Il più giovane dei fratelli di Cervera (Lleida) ha fatto registrare il suo miglior giro in assoluto a Sepang, al quarto giorno in sella alla sua nuova moto. "O facciamo qualcosa o la Ducati può finire ai primi sei del Mondiale", ha detto domenica Aleix Espargaro, esprimendo la sensazione generale del paddock.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: MotoGP

In Yamaha suonano gli allarmi

Le buone vibrazioni e la fiducia trasmesse dal gesto di Fabio Quartararo quando è sceso dalla M1 venerdì sono cambiate con il passare dei giorni. Domenica, al termine dei test, "El Diablo" sembrava un po' scosso, stupito dalla mancanza di grinta mostrata dalla Yamaha in condizioni di time attack, cioè con gomme nuove e poco carburante.

Indubbiamente, la moto ha guadagnato in velocità massima grazie al nuovo propulsore che, questa volta, risponde sia in termini di prestazioni che di affidabilità, motivo che ha portato il produttore dei diapason a fare un passo indietro nel 2022. Il campione del mondo 2021 ha insistito sull'importanza di questo miglioramento della velocità massima, ma anche sulla necessità che questo passo avanti non metta in luce altre carenze.

Il lievissimo miglioramento dei suoi tempi sul giro di domenica, quando è andato a fare un giro veloce - si è piazzato 19°, appena davanti al suo vicino di box Franco Morbidelli - ha fatto suonare un campanello d'allarme. "Quando montiamo pneumatici nuovi è un disastro, un incubo. Siamo lenti, un secondo indietro, e la cosa peggiore è che non sappiamo perché", riassume il ragazzo di Nizza, quasi perplesso.

Yamaha affronta il 2023 con l'intenzione di mettere a punto un prototipo molto equilibrato, ma con una mancanza di muscoli rispetto alla Ducati. E il problema emerso negli ultimi giorni, se non risolto, potrebbe complicare ulteriormente l'esistenza dei suoi due piloti. Il time attack, e la conseguente posizione in griglia, saranno ancora più decisivi con l'introduzione delle Sprint Race, una circostanza che ha fatto tremare la Casa di Iwata, finora molto convinta.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Honda: molto rumore per nulla

Dopo aver iniziato i test con quattro moto diverse a disposizione, Marc Marquez ne ha scartate una alla volta per finire, domenica pomeriggio, a concentrare il suo lavoro su una di esse. Il problema è che la prescelta ha, grosso modo, la stessa mancanza di trazione che ha portato Honda a firmare il peggior anno della sua storia.

Se teniamo conto delle urgenze che il marchio dell'ala dorata si trascina dietro e della reazione di cui ha bisogno, non è una buona notizia che la migliore notizia del weekend per il pluricampione sia la sua condizione fisica. Marquez, che ha chiuso al decimo posto in classifica (non ha montato la gomma morbida alla fine) a sette decimi dalla testa della corsa, ha ribadito che sta facendo la sua parte, ma che è arrivato il momento che la HRC gli dia qualche indicazione di speranza, di cui al momento non c'è traccia.

"Sono più contento del mio fisico che della moto. Abbiamo scelto una direzione molto simile a quella presa a Valencia, con gli stessi problemi. È arrivato il momento di risolverli. Con quello che abbiamo, nella migliore delle ipotesi, lotteremmo per le prime cinque posizioni", ha avvertito il catalano, in una dichiarazione che lascia intendere che sta esaurendo la pazienza.

Con la maggior parte delle risorse della Honda concentrate su di lui, i commenti del resto della squadra del costruttore di Tokyo perdono un po' di peso, soprattutto vista l'apparente distanza che li separa dal loro caposquadra, il che è logico considerando che Joan Mir (12°) e Alex Rins (18°) arrivano dalla Suzuki, un prototipo completamente diverso.

"Siamo lontani da Ducati e Aprilia, e sono 12 moto", ha detto il maiorchino in una conversazione con Motorsport.com. Dopo più di tre mesi di lavoro senza riuscire a presentarsi a Sepang con una proposta migliore, dovrà cambiare molto in Honda se, nel mese che precede il test in Portogallo, si vuole cambiare questa traiettoria verso il basso.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Photo by: MotoGP

Aprilia, la migliore degli altri

Aprilia sembra consolidare la sua posizione di seconda forza nel Mondiale, dopo la Ducati. Almeno, questo è quanto si può dedurre da ciò che mostra il cronometro e dalle testimonianze di Aleix Espargaro e Maverick Vinales. Come l'anno scorso, il primo è stato un po' più sobrio del secondo. In ogni caso, entrambi hanno riconosciuto che, con quello che la RS-GP offre loro, non sono sufficienti per contendere il titolo alla Ducati, che è ancora un passo avanti.

"Penso che siamo appena dietro la Ducati, ma dobbiamo ancora riuscire a fermare meglio la moto e guadagnare un po' di potenza in basso", ha detto Espargaro, sesto nella classifica combinata e in attesa del "click" finale che la Casa di Noale ha promesso di dargli sulle specifiche definitive del motore. "Con l'Aprilia di quest'anno riesco a guidare in modo più naturale e la sensazione è quella di avere più velocità", ha concluso Viñales, terzo tempo nei tre giorni, a un decimo e mezzo dal riferimento (Luca Marini).

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: MotoGP

La frenesia della KTM

Se il piano stabilito da Stefan Pierer, CEO del marchio austriaco, è valido, nel sesto anno da quando la RC16 ha fatto la sua comparsa sulla griglia di partenza, una delle moto arancioni o rosse (GasGas) dovrebbe lottare per il titolo. Non sembra che lo sarà nel 2023, visto il disorientamento di Brad Binder e Jack Miller, sui quali si è concentrata la maggior parte dell'attenzione.

Il nuovo prototipo mira a risolvere tre aspetti del modello precedente: una migliore velocità sul giro per le qualifiche, sorpassi leggermente più facili e una migliore gestione della pressione degli pneumatici anteriori. Sulla carta, il nuovo motore, con un diverso ordine di accensione, dovrebbe aiutare in tutti questi aspetti, anche se, per ora, non risolve nessuna delle questioni.

Il fatto che il più veloce e il più felice dei piloti del gruppo sia Pol Espargaró (13°, a nove decimi da Marini), che torna dopo due anni di sofferenze alla Honda, non è la migliore indicazione per i piloti del marchio di Mattighofen: "Abbiamo molto lavoro davanti a noi fino a Portimao. Il problema è che dovremo passare un po' di tempo lì a prepararci per il primo Gran Premio", riflette il team manager di KTM Francesco Guidotti.

Pneumatici Michelin Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Preoccupazione per la regola sulle pressioni

Una delle modifiche ai regolamenti tecnici per il 2023 riguarderà la pressione degli pneumatici. Se si corre al di sotto del limite di 1,9 bar per lo pneumatico anteriore e di 1,7 bar per quello posteriore, si rischiano sanzioni come l'annullamento del giro in prova e persino la squalifica in gara.

Tuttavia, a Sepang si è scatenato un putiferio perché i dati forniti dai sistemi di misurazione di alcuni team non corrispondono a quelli del nuovo fornitore ufficiale obbligatorio (LDL Technology). "Gli ingegneri hanno un mese di tempo (fino al test in Portogallo) per capire perché le informazioni dei due sensori variano", ha detto Aleix Espargaro.

"Nelle prime due gare non ci saranno penalità, ma credo che in seguito (la FIM) si renderà conto che non si può applicare questa regola sulla mescola anteriore, perché è pericolosa", ha aggiunto Alex Marquez. "Andare un po' più in basso (all'anteriore) non ti dà nulla, e sai che, se superi i 2,2 bar, le possibilità di schiantarti salgono alle stelle", ha detto il #73.