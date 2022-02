MotoGP | LCR: ecco le Honda RC213V di Alex Marquez e Nakagami

La Honda ha completato oggi le sue presentazioni per la stagione 2022 della MotoGP, Il momento clou era stato chiaramente ieri, quando è stata svelata la nuova RC213V. Oggi invece erano da scoprire i colori delle due moto del Team LCR, che la squadra di Lucio Cecchinello ha mostrato con due eventi in streaming distinti.

Del resto, anche se la struttura è una, i due piloti sfoggiano livree differenti già dalla passata stagione e quindi è stato scelto di mostrare separatamente le due moto dei confermati Alex Marquez e Takaaki Nakagami, che anche quest'anno saranno entrambe in configurazione factory.

Prima è stata la volta del pilota spagnolo, pronto ad iniziare il suo terzo anno nella classe regina dopo un 2021 che è stato obiettivamente al di sotto delle aspettative. Nella stagione del debutto, con i colori del team factory, l'ex campione del mondo della Moto2 era riuscito a salire sul podio due volte, a Le Mans ed Aragon. Bottino che non ha saputo ripetere una volta passato nella struttura satellite, ma sempre con una RC213V ufficiale, dovendosi accontentare di un quarto posto a Portimao come miglior risultato.

I colori della sua moto 2022 sono rimasti praticamente invariati rispetto alla scorsa stagione, che sono anche quelli che potremmo definire "classici" della squadra monegasca negli ultimi anni, con il verde a rappresentare Castrol, il rosso legato al marchio Givi e il blu che invece segna il legame con HRC.

Fotogallery: la Honda RC213V 2022 di Alex Marquez

Nell'altro lato del box ci sarà sempre Nakagami, per il quale questa sarà la quinta stagione con il team, ma solo la seconda con una moto identica a quelle del team ufficiale. Il giapponese è ancora alla ricerca del suo primo podio nella classe regina, avendolo sfiorato in diverse occasioni e sprecando probabilmente la più clamorosa ad Aragon nel 2020, quando è scivolato al primo giro dopo aver conquistato la pole position.

Anche per Takaaki i colori della RC213V non sono una sorpresa rispetto al passato, anche se qualche variazione c'è. Il main sponsor è ancora una volta la compagnia petrolifera nipponica Idemitsu, quindi la livrea è sempre biancorossa come i colori del suo logo. La novità è che il nero e l'oro, lo scorso anno presenti solo nella parte più bassa della carena, ora occupano il cupolino, il codone e la parte subito sotto alla sella, quindi l'effetto è una colorazione più aggressiva ed accattivante.

Fotogallery: la Honda RC213V 2022 di Takaaki Nakagami

