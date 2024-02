MotoGP | LCR apre già all'idea di prolungare il contratto di Zarco

Non ci è voluto molto perché Johann Zarco prendesse posto nel clan Honda. Con un grande bagaglio di esperienza alle spalle, il 33enne, che ha guidato Yamaha, KTM, Ducati e brevemente anche la Suzuki per un test, è tornato su una RC213V con cui aveva già disputato alcune gare, ma che nel frattempo è scesa parecchio nella gerarchia competitiva del campionato.

Rinunciare alla moto più competitiva per una delle più deboli era una sfida scoraggiante, eppure il francese è sempre apparso sereno. Preferendo la stabilità di un contratto biennale in MotoGP ad un prolungamento che avrebbe portato rapidamente ad una seconda carriera nel Mondiale SBK, sentiva anche che avrebbe potuto cambiare orizzonte per superare il piccolo ma persistente blocco che lo infastidiva sulla Ducati.

Durante i primi test del pre-campionato, il suo entusiasmo è continuato a crescere ed è con uno stato d'animo decisamente positivo che ha trovato immediata eco nell'approccio del suo nuovo team principal, e che ha riposto il casco dopo cinque giorni di pista in Malesia. La simbiosi sembra già reale e Lucio Cecchinello parla addirittura di futuro, visto che il contratto biennale tra Johann Zarco, il suo team e la Honda è appena iniziato.

"Sapevamo che c'era il rischio che una volta provata la nostra moto dicesse 'wow, cosa sta succedendo?', ma in realtà è arrivato molto tranquillo", ha spiegato l'ex pilota al sito ufficiale della MotoGP. "La moto 2023 non gli piaceva molto, ma appena è passato al modello 2024, a Valencia, ha detto che è una moto che ha chiaramente alcuni aspetti positivi rispetto alla Ducati, ma anche alcuni aspetti negativi su cui lavorare".

"E poi, il fatto che gli abbiamo offerto un contratto di due anni, e che siamo anche aperti all'idea di rinnovarlo in futuro, perché abbiamo bisogno di piloti esperti, come lui, per sviluppare la moto, credo che lo renda più tranquillo e rilassato, più sicuro, per lavorare passo dopo passo".

Il realismo prevale nel clan Honda, dove tutti sanno che il modello attuale della RC213V non è in grado di competere con le moto che dettano legge. "Sappiamo che abbiamo ancora molta strada da fare per tornare", ammette Lucio Cecchinello. "Se si guardano i tempi degli altri piloti, siamo ancora a diversi decimi di distanza, ma diciamo che siamo all'inizio di una nuova avventura".

Johann Zarco, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Un rapporto "ancora più stretto" tra LCR e Honda

Come sempre, LCR sta vivendo questa avventura in stretta collaborazione con Honda. Ma ora che la squadra italo-monegasca è una delle poche a non avere un contratto con il proprio costruttore oltre il 2024, questa coesione assume un significato del tutto nuovo.

"Siamo molto soddisfatti", ha dichiarato Lucio Cecchinello nell'ultima giornata dei test di Sepang. "Siamo sempre stati molto contenti di lavorare con la Honda, perché il rapporto è sempre stato molto stretto, ma posso dire che è più stretto che mai perché hanno davvero bisogno di quattro piloti che selezionano i pezzi e cercano di dare loro un feedback su tutto".

"Quindi ci usano di più rispetto al passato e abbiamo più ingegneri qui. Non so quanti siano, mi sembra che ci siano 80 ingegneri in questo test! Quindi siamo soddisfatti e piuttosto colpiti dall'impegno".

"Abbiamo sempre lavorato con il team LCR. Quest'anno, probabilmente, il legame è un po' più forte", gli ha fatto eco Alberto Puig. "Ci sono più persone coinvolte ed abbiamo investito più risorse. Dobbiamo cercare di sfruttare le agevolazioni il più possibile, quindi se abbiamo un pilota esperto come Johann nel garage, è bene cercare di dargli supporto. Non è facile nemmeno avere tutto l'equipaggiamento per tutti i piloti allo stesso tempo. Ma HRC si sta impegnando molto in questo senso, quindi vedremo se riusciremo a trarne qualche beneficio".