MotoGP | La moto perfetta che cercano i team nel 2023

La Ducati, campione in carica sia tra i piloti che tra i costruttori, è diventata il punto di riferimento della MotoGP in termini di design della moto grazie all'efficienza della frenata della Desmosedici GP ed alla potenza del suo motore, cosa che i marchi rivali hanno cercato di copiare.

Aleix Espargaro è stato il sesto più veloce nei test pre-stagionali di Sepang dello scorso fine settimana, che hanno visto i piloti Ducati comandare in tutte e tre le giornate, e ritiene che il marchio italiano sia ancora il migliore in queste due aree.

"Due cose: hanno ancora il miglior motore", ha detto lo spagnolo quando gli è stato chiesto di parlare della Ducati, anche se il suo compagno di squadra in Aprilia, Maverick Vinales, ha ottenuto il terzo posto assoluto nei test invernali.

"Non sono più così lontani, ma hanno ancora il miglior motore. E sono molto forti con la frenata della moto. È pazzesco come la loro moto freni bene", ha detto. "La sensazione che ho con l'Aprilia è che noi fermiamo la moto solo con la gomma anteriore, mentre quando la Ducati frena sembra che entrambe le sospensioni vadano giù ed usano molto la gomma posteriore per fermare la moto".

"Abbiamo analizzato molto i video. Ho provato diverse regolazioni per caricare maggiormente il posteriore in frenata e ha funzionato davvero, per questo ho fatto il mio giro più veloce", ha annuito. "Ma non è sufficiente. Spero che riusciremo a colmare il divario".

Aleix ha parlato anche dello stile di guida Ducati, che è diventato lo standard della MotoGP e che è stato sperimentato da Andrea Dovizioso a metà dello scorso decennio.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Photo by: MotoGP

Mentre in passato la chiave per un giro veloce era l'inserimento in curva, la filosofia Ducati dell'entrata e dell'uscita veloce ha cambiato il modo in cui i piloti frenano le loro moto.

Lo spagnolo, che afferma di essere ora il pilota più veloce in curva, ha aggiunto: "Ho detto molte volte a Romano (Albesiano, direttore tecnico) che amo lo stile di guida dell'Aprilia".

"Per me abbiamo il miglior telaio in assoluto. Ho i video, abbiamo un ragazzo che si occupa dei dati facendo video in pista: non c'è nessun altro pilota più veloce di me in mezzo alle curve", ha detto il catalano. "Ma non è più così importante. In passato lo era, ma ora la Ducati può fermare la moto in un attimo e poi uscire altrettanto velocemente".

"Il primo pilota a farlo è stato Dovizioso, cinque o sei anni fa. Per Marc Marquez è stato un incubo superarlo, Marc ha perso molte gare e la Ducati ha continuato a fare leva su questo", ha spiegato Espargaro.

"È pazzesco come riescano a fermare la moto e poi ad accelerare. Quindi ci stiamo lavorando, cercando di mettere più peso sul posteriore, cercando di modificare la curva di coppia del motore. Ma siamo ancora in alto mare", ha detto il pilota dell'Aprilia.

Aleix Espargaró afferma che la RS-GP 2023 è migliorata in molte aree rispetto alla sua antenata, ma non crede che il pacchetto che ha avuto a disposizione nei test di Sepang sia sufficiente per lottare per le vittorie nei primi round della stagione.

"La moto è leggermente migliore in molti piccoli dettagli: l'aerodinamica, il telaio è un po' più leggero, la moto gira un po' di più grazie all'aerodinamica, il motore è leggermente più veloce. Quindi sotto tutti gli aspetti è un po' meglio, ma non sono sicuro che sia sufficiente".

"Ma mi dicono che il motore da gara sarà un po' migliore, sono già al banco di prova e dicono che funziona bene", ha concluso.