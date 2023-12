MotoGP | La maturità e la calma di Acosta impressionano Tech3

Raramente un esordiente è stato così atteso come Pedro Acosta. Lo spagnolo ha stupito fin dal suo secondo Gran Premio di Moto3, a Losail nel 2021: partendo dalla corsia dei box, ha compiuto una spettacolare rimonta per ottenere un'acclamata prima vittoria. Acosta si è laureato campione nella sua prima stagione nella categoria e ha poi trascorso due anni in Moto2, vincendo un secondo titolo Mondiale. Le sue prestazioni lo hanno spesso portato a essere definito il "nuovo Marquez".

Per il suo primo test in sella ad una MotoGP a Valencia la scorsa settimana, l'attenzione era rivolta soprattutto al vero Marc Marquez, che faceva i suoi primi giri sulla Ducati, ma anche il debutto di Acosta sulla KTM Tech3, guidata quest'anno da Pol Espargaro, ha attirato l'interesse dei piloti.

"Ho guardato anche lo stile di guida di Pedro", ha confermato Enea Bastianini, che considera già l'unico rookie della stagione 2024 "fantastico" nella sua guida: "L'ho trovato a metà sessione ed era molto bravo. Ha un buon stile di guida, è già veloce e probabilmente lo sarà già dal primo Gran Premio".

Il tono è dunque quello giusto, e Hervé Poncharal è particolarmente felice di accogliere tra le sue fila un pilota così atteso. "Quando hai uno come Pedro Acosta, che ha vinto due titoli mondiali in tre anni, che arriva in MotoGP all'età di 19 anni, e quando hai sentito quello che Marc Marquez, Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo hanno detto negli ultimi giorni sul fatto che lui è il futuro punto di riferimento per la MotoGP nelle prossime stagioni, è ovvio che ci sono molte aspettative", ha confermato il fondatore del team Tech3 a Canal+ durante il test. "Per noi è ovviamente un onore, ma anche una grande pressione. Una pressione positiva".

"Sappiamo anche che i primi giri su una MotoGP, quando si proviene dalla Moto2, che è la categoria intermedia, sono sempre sensazioni incredibili per il pilota. C'è il doppio della potenza, la frenata con i dischi in carbonio, l'elettronica che devi gestire e che non hai in Moto2. A livello umano, è sempre incredibile essere lì ed assistere al debriefing dei primi giri".

Naturalmente, il team manager di Tech3, Nicolas Goyon, ha ascoltato attentamente le prime impressioni di Pedro Acosta. Il francese ha detto di essere rimasto impressionato dalle conoscenze tecniche del pilota 19enne, che è stato assunto da KTM ancora prima del suo debutto nel Campionato del Mondo e che in precedenza era stato inserito nel team Ajo, partner della Casa austriaca.

"Va detto che tutti i piloti spagnoli che vanno da Ajo hanno un modo di lavorare molto specifico. Sono ben addestrati, sanno come lavorare", ha detto Goyon al sito ufficiale della MotoGP. "Sappiamo tutti che per essere a questo livello bisogna avere molte capacità, ma non solo, bisogna lavorare molto. Quando vengono da questa scuola spagnola, sanno come lavorare, come allenarsi, che devono passare molto tempo nel box, con la squadra, per capire come funzionano le cose. In MotoGP, l'aspetto dell'elettronica è piuttosto impressionante, è una cosa importante da imparare e loro sanno come gestirla. Sanno di dover lavorare con la squadra".

Les premiers commentaires de Pedro Acosta ont impressionné Tech3

"Pedro è molto maturo, sa tutto e ha un livello di conoscenza tecnica piuttosto elevato. Conosce molto le moto e credo che abbia tutte le carte in regola per fare un buon lavoro. È ancora presto, quindi è difficile parlare di lui, ma è chiaro che siamo rimasti impressionati dai suoi primi giri, dalla sua calma e dalla sua conoscenza della moto".

Poncharal stupito dalla maturità di Acosta

Da parte sua, Hervé Poncharal è rimasto impressionato dall'approccio del suo nuovo pilota già prima che salisse sulla KTM, e in particolare dalla sua capacità di rimanere concentrato sull'essenziale. Ha notato questa capacità quando Acosta è stato confermato in squadra, quando ancora non si era assicurato il titolo della Moto2.

"Quello che mi piace di Pedro è che non ha bisogno di parlare con tutti: si tiene intorno il suo gruppo, la sua cerchia ristretta, la sua famiglia, ed è ancora piuttosto timido, mentre con il suo profilo potrebbe essere una superstar", ha spiegato il boss di Tech3 in un'intervista a Motorsport.com. "Ma lui mantiene un profilo basso e gli piace, quindi quando ha vinto in Moto3, ci siamo limitati a scambiarci 'ciao', 'congratulazioni', ecc.".

"Dalla Moto2 è stato più o meno lo stesso e sono rimasto molto colpito perché da quando abbiamo saputo al 100% che sarebbe stato il nostro pilota, abbiamo discusso e lui è stato molto intelligente, cosa che ho apprezzato. Invece di dire 'ho intenzione di correre in MotoGP, voglio andare al box, voglio salire sulla moto, lavorare sulla mia posizione e dirvi di cosa ho bisogno', è stato il contrario, ha detto 'sono molto felice di essere in MotoGP con voi l'anno prossimo, ma per il momento è meglio non parlare troppo, voglio mantenere le mie energie con un obiettivo, ho solo un obiettivo, che è il titolo della Moto2'. Questo è ciò che ha detto a Nicolas Goyon e a me. Abbiamo detto che avevamo bisogno di un minimo di informazioni e lui ci ha risposto: 'Lasciatemi vincere il campionato, poi sarò completamente con voi, per il momento non voglio distrazioni'".

"Per me, visto che è ancora molto giovane, è una prova della sua maturità, della sua intelligenza e del suo impegno in quello che fa. Così gli ho detto: 'Pedro, sono impressionato da quello che mi hai detto e scritto, e non ti disturberò finché non sarai campione del mondo della Moto2'. Ma questo dimostra la sua professionalità, la sua intelligenza e il suo impegno".

Pedro Acosta

"In passato ho avuto piloti di punta molto giovani, ma è la prima volta che uno ha avuto questo atteggiamento. Forse l'aveva Zarco, ma Zarco era molto più vecchio, aveva 25 o 26 anni. Pedro è incredibile per questo e non ha bisogno di un management che gli dica cosa fare. Si vede che viene dal suo cuore e dalle sue impressioni".

Ambizioni da incanalare

Sebbene abbia dimostrato una pazienza esemplare prima di entrare in Tech3, Pedro Acosta rimane molto ambizioso, pur dovendo accettare di essere un esordiente come gli altri, con un'enorme quantità di cose da imparare. I suoi tempi sul giro sono stati subito incoraggianti nei test di Valencia, ma ha concluso la giornata al 18° posto. Un risultato ben lontano da quelli a cui è stato abituato negli ultimi anni, che deve accettare per il momento, essendo la priorità quella di fare soprattutto esperienza.

"Non vede l'ora", ha confermato Francesco Guidotti, team manager della squadra ufficiale. "È così ogni anno con gli esordienti, è normale. Lui è impaziente e noi siamo impazienti di vederlo sulla nostra moto. Per lui è davvero una nuova avventura perché il salto dalla Moto2 alla MotoGP è grande. Si troverà con i migliori piloti del mondo e questo è un aspetto che deve tenere in considerazione".

"Se si guarda la classifica, non è in testa, a differenza degli ultimi due anni. Deve sfruttare al massimo questa giornata, l'unica in cui non possiamo pianificare un lavoro specifico. Deve solo guidare e prendere confidenza con le cose. È importante sapere come prepararsi fisicamente. A mio parere, questo è tutto. Il vero primo test sarà a Sepang, per lo Shakedown".

Pedro Acosta était impatient de découvrir la KTM

Per il momento, Acosta ha guidato una moto in configurazione base, senza il telaio in carbonio lanciato da KTM quest'anno. "Non è assolutamente interessante, credo, ascoltare i suoi commenti tra il telaio base e quello in carbonio", ha detto Poncharal. "Lo scoprirà dalla Malesia".

Comunque sia, il boss del team Tech3 non è preoccupato per la capacità di adattamento di Acosta e valuta positivamente la sua voglia di risultati: "In ogni caso, quando hai i risultati in pista che ha lui, ovviamente sei una bestia di pilota. Ha fatto il pieno di vittorie in Moto3 e Moto2 e ora la grande avventura è la MotoGP. Si confronterà con i migliori piloti del mondo sulle moto più sofisticate e potenti, e non vede l'ora. È umile e ambizioso allo stesso tempo, ma ambizioso in senso positivo".

"Sta davanti alla moto come un bambino davanti all'albero di Natale prima di aprire i regali", ha aggiunto il manager. "Dal punto di vista umano, è fantastico. In questa giornata, le condizioni della pista e del tempo non sono eccellenti, quindi si tratta più che altro di far capire a lui e alla squadra la moto, in modo che possa partire per la pausa invernale con un buon feeling. I primi test veri e propri inizieranno in Malesia, a Sepang, a febbraio".

Intervista di Lewis Duncan, con Basile Davoine e Léna Buffa