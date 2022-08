MotoGP | La gomma sbagliata porta Zarco dal trionfo al…tonfo

Johann Zarco ha conquistato la pole position a Silverstone ed era uno dei piloti che aveva mostrato il miglior passo sui 20 giri di gara a Silverstone. Il francese del team Pramac si era presentato in griglia con una gomma morbida all’anteriore, ma all’ultimo momento ha deciso di passare alla mescola media (opzione scelta dal compagno di marca Pecco Bagnaia) per via delle alte temperature che temeva potessero dare problemi con la mescola soft.

In partenza, il pilota Pramac è stato in grado di sfruttare l’holeshot e restare al comando per i primi giri, ma è scivolato alla Curva 8 alla quinta tornata, rientrando in pista ma ritirandosi poi al nono giro. Il francese ha affermato che avrebbe potuto conservare la media fino alla fine nonostante sentisse meno grip, quindi è rimasto sorpreso dalla caduta.

Dopo la qualifica del sabato, Zarco aveva dichiarato di sentire di avere più opportunità del solito per la vittoria: “In questa gara non c’è stata occasione. Le temperature più miti mi hanno spinto a montare la media all’anteriore, che era una scelta giusta, perché Pecco ha vinto la gara. Ma sembra che nel mio caso sia stata la ragione della caduta, perché c’è sempre meno grip con questa gomma. Ero troppo preoccupato di andare con la morbida e non finire la gara con un buon passo, perché nel complesso ero riuscito a mantenerlo”.

Johann Zarco, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Conosco la media abbastanza bene, per questo ero abbastanza fiducioso e i primi giri erano buoni”, afferma Zarco. “Ma sono rimasto sorpreso dalla caduta e sono ovviamente deluso. È piuttosto dura mettere insieme tutte le cose e vincere. Spero di essere nuovamente in buona forma in Austria, perché il feeling che ho avuto in gara e durante il weekend in generale mi hanno aiutato a crescere sulla Ducati anche più di quanto credessi. Quindi, l’aspetto positivo è questo feeling che sono riuscito ad avere e il capire ancora di più questa gomme che a volte può sembrare una scelta rischiosa, perché puoi passare dal vincere al cadere. È abbastanza difficile”.

Al francese del team Pramac è stato chiesto se avesse avuto degli avvertimenti prima della caduta: “Un po’ sì, ma pensavo che più giri completassimo e più andasse meglio. I primi due giri erano stati abbastanza veloci e al terzo avevo un po’ rallentato. Ma sentivo che le cose andavano bene e stavo trovando il mio passo. Sono rimasto sorpreso perché in quella curva ero arrivato anche più forte durante le prove ed ero rimasto in piedi, invece stavolta non è andata così”.

L’attesa per la prima vittoria in MotoGP continua per Johann Zarco, e la caduta di Silverstone gli ha messo tristezza. Tuttavia, ammette che il fatto di sentirsi bene sulla moto rappresenterà una spinta maggiore per l’appuntamento in Austria fra due settimane: “È stato importante fare una buona partenza ed essere in testa alla gara. Anche essere al comando alla prima curva è stato una sorpresa, nessuno mi attaccava troppo, quindi è stato bello essere in testa. Il primo pensiero è la tristezza per aver perso l’occasione, ma non posso concentrarmi su questo e non vedo l’ora di arrivare in Austria”.