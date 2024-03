MotoGP | La Ducati ora deve evitare che scoppi la "guerra civile"

Il clamore si è sentito in tutto il mondo domenica scorsa alle 14:39, ora locale in Portogallo, quando i social media si sono scatenati sullo scontro tra Marc Marquez e Pecco Bagnaia. Si tratta di un incidente per il quale la Ducati ha ricevuto molti avvertimenti l'anno scorso, quando l'idea dell'otto volte campione del mondo Marc Marquez di firmare per Gresini per correre con una Desmosedici GP vecchia di un anno ha fatto notizia.

Poche ore prima che Marquez facesse la sua prima apparizione sulla GP23 in occasione dei test post-stagionali di Valencia, lo scorso novembre, il direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, ha dichiarato ai media che "la posizione della Ducati è stata sicuramente quella di non volere Marquez".

Il suo commento ha radici nel fatto che la Ducati negli ultimi quattro anni - da quando gli ego di Andrea Dovizioso e Dall'Igna si sono irrimediabilmente scontrati e il primo non è stato rifirmato oltre il 2020 - ha creato un ecosistema molto equilibrato.

A guidarlo è Bagnaia, ora doppio campione del mondo per il marchio, mentre il secondo posto nel team ufficiale è occupato da Enea Bastianini, che ha impressionato nel 2022 in sella ad una Ducati del Gresini Racing. Questo gli ha fatto guadagnare il posto rispetto a Jorge Martin, vincitore del GP del Portogallo e vice-campione del mondo 2023, che a sua volta guida una Desmosedici GP factory ma con i colori del Prima Pramac Racing.

Oltre a queste due squadre, la Ducati ha piloti del calibro del tre volte vincitore di un Gran Premio, Marco Bezzecchi, sotto contratto con la VR46, ma anche Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez, che hanno mostrato un potenziale vincente come piloti satellite del marchio italiano, ma senza essere direttamente sotto contratto.

Anche Marc Marquez è sotto contratto con Gresini e non con Ducati. Ma la minaccia che rappresentava per questo ecosistema è stata a lungo discussa, dato che il marchio italiano - che alla fine si è scaldato un po' all'idea di vederlo in sella ad una delle sue moto con il passare dell'anno - si è rivelato alla fine impotente nell'impedire alla squadra gestita da Nadia Padovani di assicurarsi la sua firma.

Non sorprende che, non appena Marquez sia salito in sella alla GP23, la direzione della Ducati abbia espresso interesse ed elogi, oltre a considerare il pilota come un potenziale candidato alla squadra ufficiale per il 2025.

Marquez in sella alla Ducati è stato finora all'altezza delle aspettative pre-campionato, sconvolgendo un ambiente che era stata abbastanza stabile. Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Marc ha già dimostrato tutto il suo talento e la sua classe grazie ad un'innata capacità di adattamento: è già un concorrente temibile su una moto per lui completamente nuova, la prima delle nostre moto 2023 alla bandiera a scacchi", ha detto Dall'Igna nella sua recensione post GP del Qatar sul sito della Ducati. "L'esperienza e la voglia di un campione che vuole ancora una volta dire la sua faranno la differenza in questa nuova avventura".

I progressi di Marquez sulla GP23 dal Qatar al Portogallo sono stati evidenti lo scorso fine settimana. Pur avendo commesso tre errori sul circuito dell'Algarve che, a suo dire, erano evitabili con un maggior numero di chilometri sulla moto (il più critico dei quali è stata la caduta in qualifica che lo ha lasciato ottavo, in quanto ha attivato troppo presto l'abbassatore), Marquez si è detto convinto: 'ora abbiamo la velocità'".

Partendo dall'ottava posizione, Marquez è arrivato secondo nella Sprint ed ha conquistato il suo primo podio in Ducati. Il Gran Premio è stato un po' più complicato e il suo ritmo non è stato abbastanza buono per essere un fattore nella battaglia per il podio. Ma l'approccio paziente che finora ha caratterizzato il suo tempo in sella alla Ducati lo ha portato a rimanere in sesta posizione per gran parte della gara, prima di vedere l'opportunità di strappare il quinto posto a Bagnaia, che sarebbe potuto diventare il quarto in seguito al ritiro di Maverick Vinales a causa della rottura del cambio.

Nel corso del 23° giro, Marquez ha preso la rincorsa su Bagnaia quando il pilota della Ducati ha faticato alla curva 4 - un problema che si è protratto per tutta la gara e che gli ha tolto la possibilità di lottare per la seconda vittoria del GP del Portogallo - e ha tentato un'incursione nella discesa a sinistra che conduce alla curva 5. Bagnaia ha tentato di incrociare e di riprendersi la posizione all'interno, ma i due si sono toccati. Entrambi sono caduti e non sono andati a punti.

I commissari sportivi hanno indagato sull'incidente, ma non hanno ritenuto necessario prendere ulteriori provvedimenti. Se da un lato si potrebbe sostenere che Marquez avrebbe potuto lasciare un po' più di spazio, consapevole che Bagnaia avrebbe cercato di reagire, dall'altro si potrebbe altrettanto facilmente sostenere che quest'ultimo avrebbe potuto rendersi conto che Marquez non sarebbe stato in grado di vedere dove si sarebbe trovato data l'angolazione della curva.

Bagnaia si è detto "arrabbiato" per essere rimasto a secco di punti, permettendo così a Martin di guadagnare 23 punti di vantaggio in campionato nei suoi confronti. Ma, almeno pubblicamente, ha accettato il verdetto dei commissari sportivi sull'incidente di gara.

La valutazione di Marquez è stata un po' più diretta: "È impossibile che due piloti siano d'accordo dopo un'ora dall'incidente. Ma quando siamo arrivati in direzione gara, ho detto ai commissari che si trattava di un incidente di gara, anche se un po' al limite".

Bagnaia ha visto Martin passare in testa al Mondiale dopo lo scontro con Marquez, una battuta d'arresto nelle sue speranze di conquistare il terzo titolo consecutivo. Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"I commissari devono decidere qual è il limite. Per me è stato un errore di Pecco, ma non solo per l'incidente. Perché alla fine ha cercato di rientrare. Ok, è stato troppo ottimista e un contatto può capitare. Ma è stato un errore perché stavamo lottando per la quinta, sesta posizione, due punti in più, due punti in meno. E lui ha sofferto molto, soprattutto con le gomme posteriori".

"Alla fine, quando mancano tre o quattro giri alla fine sai che perderai la posizione, non è necessario tornare in quel modo aggressiva. Ma lui ha deciso così e la conseguenza per la Ducati è zero punti".

L'ultima riga è fredda, perché questo commento può essere letto molto facilmente come se Marquez avesse detto che Bagnaia non stava agendo nell'interesse del costruttore. Ma questa è una caratteristica fondamentale dello spagnolo: pensa sempre a quello che dice ai media. Nulla viene mai detto in preda alla rabbia o alla foga del momento.

Questo è stato evidente quando ha aggiunto: "Non ho parlato con lo staff Ducati, ma solo con Davide (Tardozzi, team manager di Ducati Corse). La cosa positiva è che hanno la telemetria e possono vedere esattamente cosa è successo...".

Marquez ha detto ai media spagnoli che "non è qui per pensare alla vendetta", quando gli è stato chiesto se ci sarebbe stata una risposta in pista ad Austin il mese prossimo. Non ce n'è bisogno, però, perché ha già sparato i suoi colpi.

Il suo debriefing con i media è avvenuto dopo quello di Bagnaia, la cui diplomazia sull'incidente dovrà ora rimanere in piedi come sua versione della storia per altre tre settimane, fino a quando non potrà affrontare adeguatamente i commenti di Marquez.

Il fatto è che Marquez aveva tutte le possibilità di affrontare la situazione nello stesso modo in cui l'ha affrontata Bagnaia. Probabilmente sosterrà che si è trattato solo di onestà. Ma si può anche pensare che Marquez abbia fatto i primi passi per mettere in difficoltà i piloti che presto inizierà a considerare come una minaccia per il titolo, se l'attuale traiettoria del suo adattamento alla Ducati continuerà. I suoi commenti sulla telemetria costringeranno anche la Ducati a rivelare questi dettagli, il che probabilmente potrebbe assolverlo ulteriormente.

La scelta di Marquez di non utilizzare la stessa valutazione diplomatica di Bagnaia dopo l'incidente è indicativa della sua mentalità. Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Finora, Marquez e Bagnaia non si sono mai incrociati. L'ascesa di quest'ultimo è coincisa con lo slittamento della carriera di Marquez, causato da un infortunio, mentre l'anno scorso la Honda non era assolutamente in grado di sfidare la Ducati.

Il Portogallo potrebbe segnare il primo round di questa battaglia, ma anche un'anticipazione del futuro, quando Marquez inizierà a mettere alla prova l'altro leader della Ducati, Martin, con il quale ha già avuto diversi scontri in pista negli ultimi anni.

Un conflitto tra Bagnaia e Martin può essere gestito abbastanza facilmente a livello interno. Entrambi hanno un contratto con il marchio, quindi rispondono praticamente alla stessa autorità. Marquez ha una moto vecchia di un anno, con un contratto con Gresini. Per la Ducati, dunque, sarà molto più difficile controllarlo.

Il management Ducati ha fatto molte cose correttamente negli ultimi anni e i risultati sono la giusta ricompensa per questo. Ma contenere il potenziale incendio generato dallo scontro Marquez/Bagnaia è la sfida più grande che ha affrontato da molto tempo e potrebbe definire la sua stagione.

L'incidente tra Marc Marquez, Gresini Racing e Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images