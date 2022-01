MotoGP | Gresini Racing: la diretta della presentazione

Per riaccendere i motori ci vorranno ancora un paio di settimane, quando scatteranno i test di Sepang, ma la MotoGP 2022 aprirà i battenti oggi con la prima presentazione.

A dare il via alle danze sarà il Gresini Racing, per il quale il 2022 sarà una stagione di svolta. Dopo 7 anni in coabitazione con Aprilia Racing, la squadra faentina torna indipendente ed inizia una nuova avventura griffata Ducati, proprio come avrebbe voluto l'indimenticato patron Fausto.

Sulle due Desmosedici GP21 ci saranno Enea Bastianini, pronto a fare un salto di qualità dopo aver conquistato i suoi due primi podi in MotoGP nel suo anno da rookie, e l'esordiente Fabio Di Giannantonio.

Ora però è inutile dilungarsi in troppe parole, cliccate su play per seguire in diretta la presentazione, che andrà in scena presso la sede del team a Faenza. A seguire ovviamente vi proporremo un servizio completo, oltre alle voci dei protagonisti e ad una fotogallery.