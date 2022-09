MotoGP | KTM porta via alla Ducati l'ingegnere di pista di Bastianini

Secondo quanto ha appreso Motorsport.com, Giribuola assumerà una posizione di coordinamento dei responsabili tecnici del marchio austriaco, che attualmente sta reclutando elementi chiave, in particolare per quanto riguarda l'aerodinamica e il degrado degli pneumatici.

Un altro obiettivo di KTM è Cristhian Pupulin, che lavora al fianco di Jack Miller e che ha ricevuto un'offerta per seguire l'australiano nel team ufficiale della Casa austriaca, dove condividerà il garage con Brad Binder.

Si dà il caso che il "Pigiamino", soprannome dato a Giribuola da Piero Cagni, storico meccanico Ducati, quando entrò in Ducati nel 2008, sia un maestro nell'analisi e nella previsione del comportamento delle mescole, come Bastianini ha dimostrato da quando corre in MotoGP.

Venerdì scorso, la Ducati ha annunciato che Bastianini è stato scelto per affiancare Pecco Bagnaia nella squadra ufficiale del marchio bolognese, in vista del 2023. Pochi giorni dopo, a Misano, Giribuola ha comunicato ai suoi capi la sua intenzione di non rinnovare il contratto, essendosi impegnato con KTM.

"Alberto è una persona molto importante per me, perché ha una grande esperienza di lavoro con Dovizioso. Ma non so cosa succederà", ha risposto giovedì Bastianini alla domanda su chi si occuperà del suo lato del box.

La Casa di Borgo Panigale non ha ancora risposto alla domanda su chi accompagnerà la "Bestia" quando indosserà la tuta rossa.

La mossa conferma le intenzioni del costruttore di Mattighofen, il cui amministratore delegato Stefan Pierer ha ammesso qualche giorno fa a Motorsport.com che la sua priorità era quella di assumere specialisti nelle aree dell'aerodinamica e del degrado dei pneumatici, cosa che ha dato i suoi frutti per Aprilia, che ha inserito personale con esperienza in Formula 1.

Pierer ha dichiarato un paio di settimane fa che KTM avrebbe portato con sé ingegneri aerodinamici dalla Red Bull, e l'arrivo di Giribuola permetterà sicuramente alla Casa arancione di fare un passo avanri nella gestione degli pneumatici.

Oltre ai piloti, questa è l'ultima novità del mercato dei tecnici a venire alla luce, dopo la conferma dell'assunzione dell'attuale ingegnere di pista di Alex Rins, José Manuel Cazeux, da parte di Aprilia, per il lato del box di Maverick Vinales.