MotoGP | KTM nega di aver tagliato Gardner per poca professionalità

Il campione del mondo in carica della Moto2 ha dichiarato nella giornata di giovedì di essere stato informato da KTM in Austria che non avrebbe corso con Tech3 nel 2023 perché "non abbastanza professionale".

Gardner ha rifiutato di dire chi gli avesse detto questa cosa e quale fosse il motivo specifico di questa accusa, anche se si pensa che si riferisca alle critiche che sia lui che il suo manager hanno fatto alla RC16 nel corso di questa stagione.

KTM ha rifiutato di commentare le affermazioni di Gardner quando gli è stato chiesto venerdì da Motorsport.com, ma Beirer ha rivelato a MotoGP.com che le parole dell'australiano alla stampa non rappresentano la verità.

"Penso che non siano corrette e non voglio entrare nel merito della questione, perché Remy ha detto delle cose che non vanno", ha detto Beirer.

"Remy mi piace, è un ragazzo fantastico ed abbiamo trascorso dei giorni bellissimi insieme, conquistando anche dei grandi successi".

"Non posso dirlo perché ha tre manager, Hervé Poncharal, il team manager, il responsabile del programma racing e me. Nessuno di noi gliel'ha detto, quindi non so chi gliel'abbia detto".

"Non gli abbiamo dato del poco professionale. Non posso nemmeno commentare perché non l'ho detto io e non l'hanno fatto neppure i due colleghi che si occupano del suo contratto. Quindi, non so da chi lo abbia saputo".

Remy Gardner, KTM Tech3 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Nonostante ci sia spazio in Tech3 nel 2023 al fianco di Pol Espargaro, dopo che Raul Fernandez ha firmato per l'Aprilia RNF, la KTM ha smentito le affermazioni di Gardner secondo cui al GP d'Austria gli sarebbe stato comunicato il suo licenziamento.

Beirer afferma che in realtà l'opzione su Gardner per il 2023 non è stata attivata a giugno, e sostiene che ciò è stato comunicato al pilota ed al suo management.

"Voglio solo ufficializzare che già alla fine di giugno non abbiamo utilizzato l'opzione sul suo contratto", ha aggiunto.

"Ho anche sentito dire che è negativo ricevere l'informazione alla fine di agosto. Ma credo che lui e il suo management siano stati informati che non abbiamo utilizzato l'opzione e da allora la situazione è un po' strana".

"Alla fine dobbiamo guardare al futuro del progetto e mettere tutti i pezzi del puzzle al posto giusto. Vogliamo essere migliori del settimo posto con un pilota fantastico come Brad Binder".

"Quindi non stiamo cercando di creare un futuro a medio termine e abbiamo deciso che non va bene continuare con Remy. Ma non voglio mettere nuovi punti fermi. Voglio parlare con lui di persona, perché è un ragazzo davvero gentile e vogliamo mantenere il rapporto con lui".