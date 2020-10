MotoGP: KTM ha a disposizione l'holeshot a Le Mans

Da quando la Ducati ha iniziato ad utilizzare l’holeshot la scorsa stagione, gli altri costruttori hanno progressivamente sviluppato le loro proposte. Inizialmente il sistema che permette di abbassare l'altezza della parte posteriore delle moto per guadagnare trazione all'inizio è stato fondamentalmente utilizzato in occasione della partenza.

La Ducati, però, è stata la prima a permettere ad alcuni dei suoi piloti di utilizzarlo in gara già in occasione dell'ultimo Gran Premio del 2019.

Nei test pre-campionato dello scorso inverno altri costruttori, come Yamaha e Aprilia, hanno iniziato a utilizzare i loro dispositivi e recentemente è arrivato anche l’holeshot della Honda. A Le Mans, questo fine settimana, è stata la volta di KTM che lo ha sviluppato con Dani Pedrosa.

Lo spagnolo ha dato il via libera al sistema in occasione della prove di questa settimana a Portimao, ed i responsabili della Casa hanno scelto di metterlo a disposizione dei loro piloti, Pol Espargaró e Brad Binder, in Francia.

Tuttavia non è chiaro su KTM utilizzerà l’holeshot anche in gara dato il poco tempo a disposizione per familiarizzare col dispositivo.

Pol Espargaró ha dichiarato: “Dani ha provato il sistema in Portogallo e noi l'abbiamo provato qui, ma non sappiamo ancora se lo useremo in gara. Dobbiamo provarlo di più perché lo abbiamo sperimentato soltanto in due prove di partenza”.

“Vogliamo essere sicuri di non avere problemi, soprattutto in una prima curva così delicata come questa di Le Mans”.