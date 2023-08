MotoGP | KTM e Brad Binder inseparabili: c'è il rinnovo fino al 2026

Non era probabilmente la prima mossa che ci si attendeva di più in questo momento del mercato piloti della MotoGP, ma Brad Binder e la KTM hanno definito il loro rapporto a lungo termine, prolungando il contratto del pilota sudafricano, che sarebbe scaduto alla fine del 2024, fino alla fine della stagione 2026.

La firma è arrivata proprio in occasione del Gran Premio d'Austria, gara di casa del marchio di Mattighofen, alla quale Binder dunque legherà il suo nome per oltre un decennio, visto che l'ex campione del mondo della Moto3 è salito per la prima volta su una moto "arancione" nel 2015 e da allora ha guidato solamente delle KTM.

Con la Casa austriaca, dunque, è stato campione del mondo in Moto3 nel 2016 e nelle tre stagioni successive è stato capace di conquistare 8 vittorie e 15 podi in Moto2, prima di fare il salto in MotoGP nel 2020 ed ottenere nello stesso anno la sua prima vittoria nel Gran Premio della Repubblica Ceca, che è stata anche la prima per la KTM nella classe regina.

Nel 2021 poi è arrivata un'altra vittoria proprio al Red Bull Ring, in una gara nella quale è stato bravissimo a continuare con le slick sotto alla pioggia, e lo scorso anno ha chiuso il Mondiale al sesto posto, mentre quest'anno si è imposto per due volte in una Sprint, a Termas de Rio Hondo e a Jerez, e al momento occupa il quarto posto nella classifica iridata. Insomma, se c'è un "uomo KTM" questo è senza ombra di dubbio Binder, quindi era quesi inevitabile che le due strade proseguissero ancora insieme.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: KTM Images

"Ringrazio di cuore KTM e la dirigenza per aver avuto fiducia in me e per avermi permesso di partecipare a questo incredibile programma ancora per qualche anno. Ci stiamo avvicinando molto a ciò che vogliamo raggiungere in pista. Il 2015 e le prime gare in KTM sembrano un sacco di tempo fa! Ma anche il tempo passa in fretta ed abbiamo creato dei ricordi speciali. So che c'è ancora molto da fare e non vedo l'ora di costruire nuove storie. Grazie ancora", ha commentato Binder.

"Brad è una roccia del nostro team ed è una grande notizia che rimarrà ancora più a lungo con noi. Stiamo costruendo un rapporto e un progetto da molto tempo. Porta nel nostro box uno spirito vincente, ma anche stabilità e un'importante conoscenza della KTM. È sempre un pilota emozionante da guardare e un ragazzo fantastico con cui lavorare. Voglio ringraziarlo per la fiducia che ha riposto in noi e per il modo in cui ci siamo spinti insieme fino a questo punto. C'è ancora tanto potenziale da esprimere", ha aggiunto il team manager Francesco Guidotti.

Soddisfatto del prolungamento anche il grande capo di KTM Motorsport, Pit Beirer: "Mantenere Brad come punto di riferimento del nostro programma MotoGP era una grande priorità per noi. Ci piace tutto di questo ragazzo: è un pilota completo e dà tutto in pista. Brad è una parte preziosa della famiglia e il suo carattere e il modo in cui si comporta con il box, i fan e l'azienda lo rendono l'ambasciatore ideale per noi. Abbiamo già raggiunto e vissuto tanto insieme e ci rende molto orgogliosi che voglia continuare a guidare la nostra RC16 e rimanere in arancione. Non potremmo essere più felici di mettere la moto numero 33 nel box ancora per qualche anno".

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images