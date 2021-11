MotoGP | KTM conferma l'uscita di Mike Leitner

Con una mossa inaspettata fino a qualche ora fa, il costruttore austriaco ha ufficializzato la partenza di Mike Leitner, una delle pietre miliari del progetto KTM, che l'anno prossimo disputerà la sua sesta stagione in MotoGP. L'ex pilota austriaco sarà sostituito da Fabiano Sterlacchini, che ha un passato in Ducati ma che ormai era lontano da Borgo Panigale da tempo.

Nelle prossime ore, il marchio annuncerà la firma di Francesco Guidotti. Un duro colpo per il Pramac Racing, nel quale svolgeva il ruolo di team manager, ma anche per Ducati, che aveva un rapporto molto stretto con lui. A questo punto, resta da vedere chi sarà scelto dal proprietario della struttura toscana, Paolo Campinoti, per assumere il ruolo vacante.

Guidotti era stato anche uno dei candidati che hanno incontrato Shinici Sahara, essendo tra coloro che erano stati individuati come possibile sostituto in Suzuki di Davide Brivio, che alla fine del 2020 ha lasciato la Casa di Hamamatsu per approdare in Formula 1 con Alpine.

Nonostante la separazione, Pit Beirer, uomo al vertice di KTM Motorsport, ha avuto grandi elogi per Leitner: "Mike è stato una figura chiave nella nostra missione di combattere contro i migliori marchi. Abbiamo creato una struttura di MotoGP con le persone giuste e i piloti giusti, che hanno ottenuto risultati eccezionali. Abbiamo iniziato a costruire la nostra RC16 e l'intero progetto da un foglio bianco e sotto alla sua guida abbiamo formato una grande squadra. Una che ha accettato la sfida della MotoGP", ha detto.

"Ora, dopo tanti anni insieme, abbiamo deciso di riorganizzare la nostra leadership per il futuro, e non posso esprimere quanto vogliamo ringraziarlo per tutto il lavoro che ha messo in questo progetto. Mike ha spinto molto per portarci dal fondo della griglia alla prima fila e la sua dedizione ha giocato un ruolo importante nella nostra storia".

Leitner si è unito al costruttore di Mattighofen nel 2016, dopo un lungo periodo come responsabile tecnico alla Honda, sempre al fianco di Dani Pedrosa. Con il pilota spagnolo ha vinto i titoli 125cc (2003) e 250cc (2004 e 2005), oltre a chiudere tre volte secondo in MotoGP (2007, 2010 e 2012).

Durante la sua parentesi in KTM, la RC16 è cresciuta davvero tanto dal debutto ufficiale avvenuto nel Gran Premio di Valencia del 2016, con Mika Kallio in sella. In soli cinque anni, la moto austriaca ha già accumulato un totale di cinque vittorie e 13 podi.