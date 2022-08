MotoGP | KTM assumerà ingegneri Red Bull dalla F1 nel 2023

Parlando con Motorsport.com qualche giorno fa, il più alto dirigente della Casa di Mattighofen ha riconosciuto il salto di qualità di Aprilia e lo ha incarnato in Massimo Rivola, l'amministratore delegato della divisione racing della casa di Noale.

Rivola è arrivato in Aprilia in vista della stagione 2019, dopo una lunga esperienza in team come Ferrari e Toro Rosso. In un processo che deve ancora essere completato, l'ingegnere italiano ha reclutato gli specialisti che conosceva da quel precedente periodo, concentrandosi soprattutto sulle aree dell'aerodinamica e della gestione del degrado degli pneumatici, due dei temi chiave della F1 di oggi.

"Aprilia ha portato l'esperienza della F1. Il nuovo capo (Rivola) è molto intelligente, mi piace molto. Veniva dalla F1 e ha portato con sé molta esperienza nel campo dell'aerodinamica", ha detto Pierer a chi scrive queste righe.

Lungi dall'infastidirlo, la crescita mostrata dall'Aprilia nelle ultime due stagioni lo motiva, soprattutto perché aggiunge un altro costruttore europeo alla sua lunga crociata personale contro i giapponesi.

"Sono molto contento che nel 2022 ci saranno tre costruttori europei contro due giapponesi, visto che Suzuki se ne va. Mi piace che ci sia concorrenza tra i costruttori europei. Mi piace battere i marchi giapponesi, è molto semplice", ha aggiunto il controverso boss di KTM.

Consapevole di quanto sopra, l'austriaco ha deciso di seguire la stessa strada, cosa che nel suo caso è molto utile visto il suo stretto rapporto con la Red Bull. Oltre a essere lo sponsor del team ufficiale KTM, il marchio della bevanda energetica è anche proprietario del team che ha vinto il campionato mondiale di F1 lo scorso anno con Max Verstappen.

Si dà il caso che, oltre al livello raggiunto dal motore Honda, un altro dei suoi grandi punti di forza sia l'aerodinamica, con un genio come Adrian Newey al timone di questo reparto.

"L'anno prossimo aumenteremo il nostro impegno nei confronti del personale proveniente dalla F1. Per fortuna abbiamo un rapporto di lunga data con la Red Bull, che è una squadra vincente, quindi sappiamo a quale porta bussare", ha ammesso l'uomo d'affari che, secondo Forbes, gestisce un patrimonio personale di 1,2 miliardi di euro.

"La Red Bull ha centinaia di tecnici aerodinamici con molta esperienza. Questa sarà una delle chiavi per il 2023", ha detto Pierer.