MotoGP | Jorge Martin sarà operato lunedì a Modena

Secondo quanto ha appreso Motorsport.com, il pilota della Ducati Pramac si sottoporrà lunedì ad un intervento chirurgico per risolvere i problemi ai nervi della mano destra che gli hanno impedito di guidare normalmente per diverse settimane.

Jorge Martin sarà operato presso la Clinica Ortopedica del Policlinico Universitario di Modena dal professor Fabio Catani, direttore della Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell'AOU di Modena, e dal chirurgo delle lesioni alla mano Luigi Tarallo, eminente specialista del settore. L'operazione è stata coordinata dalla Ducati, marchio con cui il pilota ha un contratto fino al termine della stagione.

Martin ha iniziato ad avvertire un fastidio alla mano destra durante i test ufficiali di Jerez all'inizio di maggio, situazione che si è aggravata durante il Gran Premio di Francia, dove è stato vittima di una caduta durante la gara dopo aver perso completamente la sensibilità della mano a causa dell'intrappolamento del nervo.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Mi si è intorpidita la mano e non riuscivo a sentire la leva del freno, alla fine della curva non sentivo se stavo frenando abbastanza, sono andato lungo e sono caduto", ha spiegato dopo la gara.

Dopo quel fine settimana, insieme al team ed alla Ducati, Martin ha deciso di operarsi e lo ha fatto dopo il doppio appuntamento del Mugello, dove ha nuovamente accusato una perdita di sensibilità e non è stato in grado di guidare normalmente, e di Barcellona, previsto per questo fine settimana.

Dunque, l'operazione si svolgerà questo lunedì, anche se il pilota salterà l'importante test ufficiale della MotoGP al Montmelò, ma l'obiettivo è quello di essere il più vicino possibile al recupero per il Gran Premio di Germania, dal 17 al 19 giugno, quindi i medici hanno ritenuto che non ci sia tempo da perdere per cercare di arrivare al Sachsenring.