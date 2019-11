Lorenzo parla alle 15: annuncia il ritiro!

Viste le difficoltà incontrate quest'anno, con un feeling mai sbocciato con la Honda, non si può certamente parlare di fulmine a ciel sereno, ma oggi molto probabilmente ci saranno delle novità importanti sul futuro di Jorge Lorenzo.

Fino a qualche giorno fa, il pilota maiorchino ha assicurato che sarà in sella alla RC213V anche nella prossima stagione, aggiungendo che la Casa giapponese ha capito di cosa ha bisogno per rendere al meglio. In questo senso, sembrava potesse avere un peso fondamentale proprio il test della settimana prossima sul tracciato di Valencia, con la prima presa di contatto con la moto 2020.

Questa mattina però è stata convocata una conferenza stampa speciale per le ore 15, alla quale saranno presenti proprio il cinque volte campione del mondo ed il grande boss, Carmelo Ezpeleta. Stessa dinamica di quando un anno fa Dani Pedrosa annunciò il suo addio alla classe regina al Sachsenring.

Una presenza che quindi lascia presagire un annuncio importante. Nel paddock per il momento si parla di due possibilità: il ritiro o un anno sabbatico. Del resto, se dovesse interrompere il suo rapporto con la Honda, al momento non ci sono selle disponibili sulla griglia della classe regina, quindi un anno di stop sarebbe quasi inevitabile.

Ma dopo una stagione così travagliata, anche a causa del brutto infortunio vertebrale di Assen, che lo ha tenuto lontano dalla zona punti per diversi mesi, Jorge avrebbe ancora la forza di provare a rimettersi in gioco dopo un anno di stop? Questo porterebbe più a pensare all'ipotesi ritiro, che appare quella più probabile. Per scoprirlo ormai si tratta solo di attendere qualche ora...