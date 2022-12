MotoGP | Jorge Lorenzo non rimpiange di aver detto no a Ducati

Jorge Lorenzo ha avuto un finale di carriera movimentato in MotoGP. Nel 2016, l’annuncio del suo passaggio in Ducati aveva avuto un impatto incredibile, perché lo spagnolo, allora campione in carica, aveva deciso di lasciare il costruttore che lo aveva accompagnato tutta la sua carriera nella classe regina. Aveva in tasca un contratto molto importante, il marchio italiano aveva deciso di puntare su di lui per formare di nuovo con Gigi Dall'Igna l'accoppiata vincente della loro collaborazione nelle classi minori e per essere il successore di Casey Stoner sul tetto del mondo.

Nonostante il podio conquistato alla sua quarta gara con la Desmosedici, Lorenzo è stato giudicato troppo lento nell'adattarsi alla sua nuova moto. Così, quando la sua prima vittoria è arrivata al Mugello nel 2018, nel suo 24° Gran Premio in rosso, il maiorchino sapeva già che non ci sarebbe stato spazio per lui a Borgo Panigale nella stagione successiva. Da quel momento è passato alla Honda, ma ha resistito solo un anno prima di chiedere la rescissione del contratto, stufo di un complesso adattamento a una terza moto molto diversa in soli quattro anni.

In seguito, Jorge Lorenzo ha continuato a mandare segnali per molto tempo, suggerendo in diverse occasioni che un ritorno ai Gran Premi non era del tutto fuori questione. Alla fine, è tornato in sella a una MotoGP solo in qualità di tester Yamaha. Ma anche in quel caso, in un 2020 molto travagliato, il suo lavoro è stato sfruttato quasi per nulla.

Tuttavia, il campione spagnolo afferma di aver avuto delle opportunità, ed è con la Ducati che avrebbe potuto fare il suo ritorno in griglia. "Nel 2020 e nel 2021 ho avuto due opportunità di tornare in Ducati", ha dichiarato all'emittente radiofonica spagnola Cadena SER, citato da Marca. La prima occasione è arrivata nell'estate del 2019, quando nel paddock circolava una voce assurda che collegava Lorenzo alla Pramac. La seconda opzione si è sviluppata tra il lockdown e l'estate del 2020, ed è stata considerata "rischiosa" da Ducati, sebbene fosse molto reale. Lorenzo aveva già parlato apertamente di questa opzione in una lunga intervista a Motorsport.com, in cui aveva spiegato di aver portato le trattative quasi fino alla fine.

"All'ultimo momento non ho sentito di avere la passione e il desiderio di firmare e mi sono ritirato. Ma sì, ci sono state queste opportunità. Ho preso la decisione migliore perché avevo più da perdere che da guadagnare", ha dichiarato a Cadena SER, dopo aver ricordato di essersi infortunato più volte nelle ultime stagioni. "A volte bisogna sapere quando fermarsi. È uno sport rischioso, in cui ci si può infortunare. Non volevo correre rischi perché non sentivo più il bisogno di gareggiare".

Jorge Lorenzo, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Un fallimento che non ha influito sulla sua carriera

Oggi, a 35 anni, è ancora presente nel paddock della MotoGP come commentatore per la televisione spagnola. Continua a osservare da vicino l'evoluzione del campionato e non può che constatare che la Ducati ha continuato a crescere anche dopo il suo addio. Ai tre campionati di Andrea Dovizioso in seconda posizione è seguita una fase ancora più prolifica che ha portato finalmente Pecco Bagnaia a conquistare il titolo che la Casa di Borgo Panigale attendeva da quindici anni.

"Non c'è dubbio che se nel 2017 avessi avuto la Ducati che hanno oggi, i miei risultati sarebbero stati molto migliori", ha giudicato lo spagnolo. "Da quando è arrivato nel 2014, a poco a poco, attraverso tentativi ed errori, Gigi Dall'Igna ha messo insieme tutti i pezzi del puzzle, sia dal punto di vista tecnico che da quello di pilota". In conclusione, oggi Bagnaia è "praticamente inarrestabile" con una macchina dominante. "Solo un Fabio Quartararo molto ispirato, e con una moto inferiore, lo ha messo sotto pressione".

"Sono arrivato nel momento in cui la Ducati era in un 'vicolo cieco', non era affatto competitiva, aveva problemi come la velocità di sorpasso, ma ho iniziato a vedere cose come il motore, la trazione molto buona, la frenata. Mi ci è voluto più tempo di quanto avrei voluto, perché senza quel tempo probabilmente avrei rinnovato il mio contratto e sarebbe cambiata la storia, ma ormai è successo", ha ammesso parlando del suo percorso sulla Desmosedici.

Ho questo sassolino nella scarpa di non essere riuscito a vincere con la Ducati, ma alla fine la mia carriera è stata di grande successo. La mia vita non sarebbe cambiata se avessi vinto più o meno gare, ma se avessi avuto un infortunio grave, sì", ha concluso Jorge Lorenzo.