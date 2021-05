MotoGP, Jerez, Warm-Up: Zarco al top, Marquez cade ancora

Le Yamaha hanno continuato a dettare legge anche nel Warm-Up del Gran Premio di Spagna di MotoGP, anche se Fabio Quartararo questa volta ha passato il testimone a Maverick Vinales in una sessione che ha visto la maggior parte dei piloti lavorare con la gomma soft all'anteriore e media al posteriore.

Il pilota spagnolo ha girato in 1'37"642 proprio all'ultimo giro ed ha mostrato un passo molto interessante, anche se oggi dovrà fare i conti con la settima posizione in griglia. Non certamente l'ideale per chi come lui ha solitamente problemi in partenza. Peccato che poi questo tempo gli sia stato cancellato e che quindi in cima alla classifica sia salita la Ducati di Johann Zarco in 1'37"688, battendo di 65 millesimi il tempo che aveva realizzato in precedenza Maverick.

Quartararo questa volta si è accontentato del terzo tempo, ma staccato di appena 111 millesimi e con un passo davvero niente male. Le due Desmosedici GP ufficiali invece sono un po' più attardate con Pecco Bagnaia ottavo e Jack Miller 16esimo. L'italiano doveva fare un ultima verifica in vista della gara, mentre l'australiano non ha preso rischi.

E probabilmente ha fatto bene, perché in questo Warm-Up abbiamo visto diverse cadute, tra le quali la seconda del weekend di Marc Marquez. L'otto volte campione del mondo ha perso il controllo della sua RC213V in un altro punto veloce come la curva 4, ma questa volta si è rialzato subito senza particolari problematiche. In ogni caso, si ritrova solamente 14esimo.

Oltre a lui, sono finiti a terra anche il compagno di squadra Pol Espargaro, anche lui arrivato a "baciare" gli airfence alla curva 10, ma pure Iker Lecuona e Takaaki Nakagami, che però si sono resi protagonisti di due semplici scivolate, rispettivamente alla curva 13 ed alla curva 2.

Tornando a scorrere la classifica, è interessante il passo avanti fatto da Brad Binder, che con il quarto tempo si conferma il pilota della KTM più abile a trovare la quadra nel corso del fine settimana in queste prime uscite. Dietro lui poi la top 5 è completata dalla Suzuki del campione del mondo Joan Mir, che sarà da tenere d'occhio pur prendendo il via dalla decima casella.

Non è affatto male anche il sesto tempo di Franco Morbidelli, soprattutto se si considera che il portacolori della Yamaha Petronas ha lavorato con gomme usate. Buono poi anche il settimo tempo di Enea Bastianini con la Ducati di Avintia Esponsorama. Detto dell'ottavo tempo di Bagnaia, la top 10 si completa con l'Aprilia di Aleix Espargaro, unico tra i primi ad ottenere il suo tempo con due gomme soft, e con Alex Marquez.

Anche questo Warm-Up non ha sorriso particolarmente a Valentino Rossi, perché il "Dottore" si ritrova in 20esima posizione con un ritardo di poco meno di 1"4, seguito dall'Aprilia di Lorenzo Savadori e dal fratello Luca Marini. Poco più avanti invece Danilo Petrucci, 17esimo con la sua KTM Tech 3.