MotoGP | Jarvis: “Sono rimasto sorpreso dall’annuncio di RNF”

Il team RNF ha annunciato venerdì l’addio a Yamaha a fine stagione, per intraprendere un nuovo percorso con Aprilia, che per la prima volta da quando è in MotoGP avrà un team satellite sulla griglia di partenza. La decisione della squadra gestita da Razlan Razali ha lasciato un po’ sbigottiti i vertici Yamaha, che si sono ritrovati di fronte al fatto compiuto senza essere stati avvertiti prima dell’annuncio. La Casa di Iwata così, si ritroverà nel 2023 ad avere solamente due moto in pista, situazione particolare rispetto a come eravamo abituati a vedere negli ultimi anni.

Lin Jarvis ha dichiarato che la scelta lo ha colto di sorpresa, riconoscendo che perdere due moto non è ciò che una squadra sogna per il proprio lavoro: “Non è la situazione ideale, abbiamo sempre avuto dei team satellite, da quel che ricordo. Abbiamo sempre avuto più di due moto sulla griglia e non è mai bello quando arrivi alla fine di un rapporto. Saremo insieme fino a fine stagione, ma RNF ha preso la decisione di passare ad Aprilia per il futuro, noi rispettiamo la decisione. Sono rimasto un po’ sorpreso dall’annuncio, perché è uscito mentre noi eravamo in riunione con loro e venire a sapere della decisione è stato un po’ inusuale. Rispettiamo la decisione e ripartiamo da lì”.

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Una doccia fredda per Yamaha, dunque, che ha ricevuto la notizia proprio quando era in riunione con RNF. Lin Jarvis ne prende atto e riflette sul lavoro da fare nel team ufficiale per recuperare il gap tecnico che la M1 ha nei confronti delle Desmosedici soprattutto: “Avremo due moto sulla griglia il prossimo anno, ovviamente abbiamo sempre avuto dei team satellite. In realtà tutti gli altri team nel paddock della MotoGP hanno dei contratti con i costruttori. In questo momento non ci sono alternative, ma va bene per noi. Ci concentriamo sul team ufficiale e cercare di guadagnare velocità, ci concentreremo a dedicarci sul rendere la nostra moto migliore. Va bene e siamo fiduciosi di poterlo fare anche con solo due piloti”.

Il team satellite, si sa, è la cartina di tornasole per la squadra ufficiale, che oltre a concentrarci sui box factory conta anche sul lavoro della squadra che vi si affida. Dati in più sono sempre preziosi per migliorare e fare passi in avanti. Yamaha non potrà sfruttare questo jolly il prossimo anno, avendo solamente due moto, le M1 ufficiali di Franco Morbidelli e Fabio Quartararo.

Tuttavia, Lin Jarvis non ne fa un dramma: “L’idea di base di avere un team satellite è di ottenere più dati avendo più moto in griglia, magari in una zona di velocità simile. Il secondo vantaggio è che si possono avere dei rookie. Il nostro team ufficiale è il perfetto esempio al momento, alcuni anni fa il team SIC ci ha portato Franco Morbidelli e Fabio Quartararo. Sono arrivati e poi sono passati al team ufficiale. Non avere un team satellite ci rende il lavoro di trovare nuovi talenti più difficili”.

“Sarà un inconveniente, ma abbiamo due grandi piloti, giovani e veloci. In questo momento non sarà un grande problema. In termini di maggiori dati, sfortunatamente quest’anno la differenza tra la velocità di Fabio e quella degli altri piloti non è simile. Per questo motivo non abbiamo usato molto i dati del team satellite quest’anno. In una situazione ideale sarebbero più vicini e avremmo un beneficio, ma onestamente se guardiamo a questo e al prossimo anno, non vedo un grande svantaggio”, conclude Jarvis.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images