MotoGP | Jarvis: "Quartararo allo stesso livello di Rossi, Lorenzo e Marquez"

Fabio Quartararo ha debuttato nel 2015 nel Mondiale e veniva già additato come il nuovo Marquez, anche se nelle sue prime esperienze in Moto3 e Moto2 ha avuto delle grandi difficoltà.

Nel 2018 finalmente è arrivata la sua prima vittoria in Moto2 e una buona stagione lo ha portato in MotoGP, con Yamaha e Petronas SRT che nel 2019 hanno visto ripagata la loro scommessa con sette podi e sei pole position.

"El Diablo" è stato poi scelto per sostituire Rossi nella squadra ufficiale della Casa di Iwata nel 2021, prima ancora che il campionato 2020 prendesse il via. E anche in questo caso Fabio ha ripagato la scelta vincendo cinque gare e regalando al marchio giapponese il suo primo titolo iridato dopo quello di Lorenzo nel 2015.

Dopo aver vinto in Portogallo ed aver chiuso secondo sia in Indonesia che in Spagna, Quartararo si presenterà alla gara di casa di questo fine settimana da leader del Mondiale, con l'intento di provare a consolidare il suo margine su una pista storicamente favorevole alla Yamaha.

Jarvis, che ha lavorato a stretto contatto con Rossi e Lorenzo alla Yamaha, ritiene che Fabio possa già essere paragonato alle leggende del passato della MotoGP e che sia un "personaggio positivo" per la serie.

"Sicuramente ha quel talento naturale incredibile che hanno i campioni", ha detto Jarvis quando Motorsport.com gli ha chiesto in un'intervista esclusiva se si possa fare un paragone tra Quartararo e personaggi del calibro di Lorenzo e Rossi.

"Un vero campione ha sempre la scintilla o quella capacità in più, e questo lo si può dire sia di Valentino, sia di Jorge Lorenzo, sia di Marc Marquez che di Casey Stoner. Si possono fare i nomi di questi ragazzi e Fabio fa parte di questo gruppo".

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Dorna

"E' ancora molto giovane, ha appena compiuto 23 anni. Penso che abbia un grande futuro davanti a sé. Al momento, credo che il suo stile di guida si adatti perfettamente, per nostra fortuna, alle caratteristiche della M1".

"Quindi, se riusciremo a dargli un pacchetto migliore, che gli permetta di battagliare almeno alla pari in rettilineo, almeno per quanto riguarda la velocità massima, penso che possa vincere degli altri titoli con la Yamaha".

"Spero davvero che rimanga con noi. Non solo ha un talento ed una velocità incredibili, ma è anche un ragazzo simpaticissimo ed un personaggio davvero positivo per lo sport, per la nostra squadra e per il nostro marchio. Quindi, rappresenta un pacchetto a 360 gradi".

Il contratto di Quartararo con la Yamaha scade alla fine del 2022 ed è attualmente in trattativa con il marchio per il prolungamento.

Jarvis ha dichiarato a Motorsport.com a Jerez che la sua speranza è quella di concludere la trattativa entro la fine di giugno, con Fabio che ha smentito le voci secondo cui avrebbe già firmato un accordo.