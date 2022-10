MotoGP | Jarvis: "Morbidelli era troppo coinvolto negli aspetti tecnici"

Morbidelli, secondo classificato nel Campionato del Mondo 2020 come pilota del team satellite della Yamaha, l'allora Petronas Sepang Racing Team, non ha trovato una via d'uscita dalla buca in cui si è cacciato prima della pausa estiva della scorsa stagione, quando si è infortunato al ginocchio sinistro mentre faceva motocross ed ha dovuto subire un intervento chirurgico.

Queste cinque gare di inattività hanno avuto il loro peso, così come il suo ritorno nella tuta del team ufficiale, al posto di Maverick Vinales, e la pressione aggiuntiva che ne è derivata.

Dalla sua ricomparsa a Misano, il suo miglior risultato è stato l'undicesimo posto, sia nell'ultima gara del 2021 (Valencia) sia in quella di domenica scorsa a Sepang, dove ha tagliato il traguardo decimo prima che una penalità di tre secondi per aver toccato Aleix Espargaro in un sorpasso all'ultimo giro gli facesse perdere una posizione.

In ogni caso, Morbidelli ha mostrato una versione notevolmente rinnovata di se stesso in Malesia, dove è partito settimo, la sua migliore posizione in griglia della stagione, e dove ha disputato la sua migliore gara nonostante abbia dovuto scontare due Long Lap Penalty.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quando si tratta di spiegare il passo avanti compiuto dal pilota romano, il boss della Yamaha in MotoGP indica un cambiamento nell'approccio che è stato recentemente implementato da quel lato del box. Una variante che, in breve, lascia il pilota un po' più fuori dalle decisioni più tecniche sulla messa a punto della sua M1.

"Franco vuole capire tutti gli aspetti tecnici della moto. A volte questo aiuta, ma ci sono anche momenti in cui il pilota è troppo coinvolto nella messa a punto, invece di limitarsi a comunicare le sue sensazioni ed esigenze e lasciare che i tecnici e gli ingegneri facciano il loro lavoro", ha dichiarato Jarvis a Motorsport.com.

"Ci sono momenti in cui Morbidelli è troppo coinvolto nelle questioni tecniche, ma con questo nuovo approccio è la squadra a decidere questi aspetti della moto", ha aggiunto il boss, che punta in diverse direzioni quando cerca di spiegare le ragioni della flessione del #21 nell'ultimo anno.

"Franky è stato promosso presto al team factory (dopo la risoluzione dell'accordo con Vinales), e quando lo ha fatto era infortunato. In inverno ha risolto i problemi al ginocchio, quindi ci aspettavamo sicuramente di più da lui in questa stagione. Probabilmente non gli ha giovato il fatto di non aver corso per metà stagione", sostiene Jarvis, che ovviamente guarda anche dall'altra parte del garage: "Inoltre, avere un compagno di squadra veloce come Fabio non è mai facile".