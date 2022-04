MotoGP | Jack Miller tratta il suo ritorno alla Honda LCR nel 2023

Se l'accordo dovesse andare in porto, significherebbe un ritorno in Honda per "Jackass", dopo che negli ultimi cinque anni ha difeso i colori della Ducati, prima con Pramac (2018-2020) e negli ultimi due anni con il Factory Team.

Come lui stesso ha confermato in un'intervista rilasciata a Motorsport.com ad Austin, negli ultimi mesi Miller ha avuto la sensazione che la Ducati non voglia rinnovare il suo contratto oltre il 2022. Una circostanza che lo ha portato a cercare alternative per il futuro.

Jack ha già chiarito che accoglierebbe con favore la possibilità di tornare in Pramac, ma allo stesso tempo ha iniziato a vagliare altre opzioni. Una delle più probabili è quella legata ad un ritorno in Honda, il costruttore con cui ha fatto il suo debuto in MotoGP nel 2015, facendo il salto diretto dalla Moto3, proprio con il team di proprietà di Lucio Cecchinello.

LCR sta attraversando un momento delicato a causa dei risultati degli ultimi due anni di Alex Marquez e Takaaki Nakagami, che devono ancora firmare il loro primo podio con la squadra. Infatti, Cal Crutchlow è stato l'ultimo pilota Honda a centrare il podio, in occasione del Gran Premio d'Australia 2019.

A meno che la tendenza non cambi ed entrambi migliorino il loro trend, sembra che LCR cambierà completamente la sua formazione nel 2023. In attesa dell'esito della mossa di Miller, il margine di Nakagami per difendere la sua sella inizia ad essere molto sottile. Soprattutto considerando l'ottima stagione che stagione che sta disputando Ai Ogura, secondo nel Mondiale Moto2, staccato di 14 punti dal leader Celestino Vietti.

A questo proposito, vale la pena notare che all'interno del team LCR le due moto hanno sponsorizzazioni differenti. Il lato del box sostenuto da Castrol e Givi, accoglierebbe l'arrivo di Miller. L'altra moto, quella con i colori Idemitsu, invece probabilmente dovrebbe vedere un passaggio di consegne tra piloti giapponesi.