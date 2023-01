MotoGP | In arrivo un documentario sulla lotta per il titolo 2022

I documentari sono di gran moda e lo sport è stato in grado di sfruttare questo trend. Sempre più docuserie mostrano nel dettaglio come viene vissuto un determinato sport dall'interno, e l'aumento delle diverse piattaforme di streaming le sta aiutando a raggiungere un nuovo pubblico.

L'esempio migliore è Drive to Survive di Netflix, che mostra in dettaglio come si svolge l'intera stagione di Formula 1.

La MotoGP ha voluto fare qualcosa di simile nel 2021 e ha prodotto con PrimeVideo la serie MotoGP Unlimited, molto simile nello stile a Drive to Survive.

Ora il campionato gestito dalla Dorna sta adottando un nuovo approccio e ha prodotto un documentario che sarà disponibile prossimamente: "There can be only one".

La serie, prodotta dalla categoria stessa, mostrerà come i favoriti della griglia hanno vissuto la lotta per il titolo 2022.

Si prevede che mostrerà la vita quotidiana nel box di nomi come Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, Aleix Espargaro ed Enea Bastianini, protagonisti di una delle stagioni più serrate degli ultimi tempi.

Come riportato sul sito ufficiale della MotoGP, "There can be only one" sarà composto da un totale di quattro episodi, ognuno dei quali coprirà un quarto della stagione in ordine cronologico.

Il primo episodio sarà disponibile a partire dal 27 gennaio, mentre l'episodio finale verrà rilasciato il 7 febbraio. Per il momento, sarà disponibile solo su MotoGP VideoPass, la piattaforma ufficiale del campionato.

Nel 2022, il titolo è andato a Pecco Bagnaia, dopo una prima metà dell'anno segnata da tanti errori. L'italiano era a 91 punti da Fabio Quartararo, che ha dominato fino alla pausa estiva, ma i limiti della Yamaha, uniti alle prestazioni superlative della #63, hanno ribaltato la situazione.

Aleix Espargaro è rimasto in terza posizione per gran parte della stagione, ma il tour asiatico non ha giocato a suo favore e ha dovuto accontentarsi del quarto posto finale, cedendo il terzo posto a Enea Bastianini.