MotoGP | Il recupero di Marquez continua con passi in avanti

Nonostante sia lontano dalla sua RC213V, Marc Marquez continua a ricevere buone notizie nella sua estate. Il pilota Honda ha aggiornato sul suo stato di salute attraverso un post sui propri canali social e ha usato una frase motivazionale di Muhammad Ali per confermare le sue buone sensazioni: “Non contare i giorni, fai in modo che i giorni contino”, ha scritto il pilota su Instagram.

Il suo recente post in palestra ha confermato i sospetti: Marc Marquez vede la luce in fondo al tunnel. Dopo le ultime novità sulla sua quarta operazione, il pilota Cervera ha ricevuto l’ok per cominciare a svolgere degli esercizi isometrici per rinforzare il braccio destro. Questo mercoledì, l’otto volte campione del mondo è tornato a sorprendere i suoi followers con una foto in cui nuota in piscina, sintomo di un miglioramento alla sua nona settimana di recupero.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Lo spagnolo ha annunciato il suo stop durante lo scorso Gran Premio d’Italia del 2022, in cui ha spiegato la sua situazione e la necessità di organizzare le sue priorità. Nove settimane dopo essere stato operato, il catalano ha aggiunto il nuoto alla sua routine di allenamento. Dopo aver superato le visite mediche di controllo, il recupero di Marquez avanza positivamente. Tuttavia non c’è alcuna certezza sulla data del rientro, nonostante nel team sperino di contare su di lui per lo sviluppo del prototipo del 2023.