MotoGP | Il rammarico di Suppo: “Avevo tante idee con Suzuki”

Tra le centinaia di persone presenti nel paddock, ce n'era una che deve aver provato un'agitazione interiore quando la bandiera a scacchi ha segnato la fine della gara di Valencia, assegnando sia il titolo piloti a Pecco Bagnaia sia la vittoria di questa gara finale ad Álex Rins. Quindici anni fa, quando la Ducati vinse il suo primo titolo, Livio Suppo era a capo della squadra italiana, e questa volta era alla guida del team Suzuki, per quest'ultimo successo prima della fine del programma deciso dalla direzione giapponese della Casa di Hamamatsu.

Una vittoria che è stata un gesto vendicativo nei confronti di un gruppo la cui decisione è stata annunciata internamente il 2 maggio, il giorno dopo il Gran Premio di Spagna. Rins è a pari punti con Enea Bastianini in campionato e il suo compagno di squadra Joan Mir è a pari punti con Pecco Bagnaia. Le onde d'urto di questa decisione incompresa si sono fatte sentire nelle settimane e nei mesi successivi, e a Valencia le lacrime sono scese facilmente durante il lungo addio che è stato il weekend finale della gara.

"Non poteva esserci modo migliore per lasciare questo paddock", ha dichiarato Livio Suppo in un'intervista a GPOne. "In realtà il mio sogno sarebbe stato quello di fare doppietta a Valencia; abbiamo fatto primo e sesto, ma non possiamo lamentarci. Vincere due delle ultime tre gare, sapendo che stavamo per ritirarci, credo sia qualcosa di unico. Prima di tutto, perché è raro che un costruttore così competitivo decida di ritirarsi; in secondo luogo, perché anche sapendo che la moto era veloce e che i piloti e la squadra erano al passo con i tempi, non è stato facile mantenere la motivazione e la concentrazione per raggiungere il risultato di fine stagione che Álex ha ottenuto”.

Livio Suppo, Team Manager Suzuki GP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

In lacrime sulla griglia di partenza, Rins ha sfoderato una prestazione perfetta una volta spenti i riflettori, come se fosse spinto dal senso di ingiustizia che provava e dall'onore che voleva restituire alla squadra con cui ha sempre corso in MotoGP dal suo arrivo nel 2017. In testa dall'inizio alla fine, il pilota spagnolo non ha ceduto e ha conquistato quella che forse è la sua più grande vittoria, rendendo ancora più insensata la decisione dei dirigenti di Hamamatsu.

Per Livio Suppo rimane la frustrazione di non essere riuscito a costruire tutto quello che voleva con questa squadra, lui che aveva accettato di tornare nel paddock della MotoGP quest'anno dopo aver gestito in passato i team ufficiali Ducati e Honda. Arrivato tardi, un anno dopo la già dolorosa partenza di Davide Brivio, non è riuscito a portare a termine i suoi progetti.

"Il gruppo di persone che compongono Suzuki è un ottimo mix, con un'incredibile empatia, e l'ho visto di persona. Quando sono arrivato in Qatar, mi hanno fatto sentire subito a casa. Non li ringrazierò mai abbastanza, perché è stata un'esperienza breve, più breve del previsto, ma assolutamente fantastica. Avevamo ancora molto da inventare. Non abbiamo creato un team satellite come avrei voluto fare, mi sarebbe piaciuto creare una squadra anche in Moto2 per far crescere i piloti. C'erano molte cose da fare. Abbiamo dovuto convincere i giapponesi a lavorare di più sull'aerodinamica e mi sarebbe piaciuto sviluppare in collaborazione con Dallara, che ho avuto l'onore di conoscere. Avevo molte idee che avrei voluto provare a realizzare", si rammarica il dirigente italiano.

Sostenuti, incoraggiati e incitati dall'intero paddock per tutto il fine settimana, i membri del team Suzuki hanno chiuso questo capitolo della loro carriera tra le risate e le lacrime: molti sono riusciti fortunatamente a trovare un nuovo lavoro, ma tutti sono rimasti segnati da questa brusca fine di un programma in cui avevano investito così tanto. Livio Suppo, dal canto suo, vuole prendersi il tempo necessario per pensare a cosa farà in seguito, tentato dall'affiancamento di piloti al di fuori dell'azienda di moto elettriche che ha creato quando ha lasciato Honda e di cui ora è tornato a far parte.

Per quanto riguarda l'attrezzatura, il suo destino è segnato. "Alcune delle moto finiranno in un museo di qualche tipo, le altre saranno distrutte, come i pezzi e tutto il resto", ha spiegato Livio Suppo. "Tutti i produttori giapponesi lo fanno, per motivi fiscali, altrimenti rimarrebbero beni su cui pagare le tasse. Poiché non sarà più utilizzabile, hanno sempre fatto la scelta di distruggere tutto".