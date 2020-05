MotoGP: il protocollo sanitario anti COVID-19 sarà severissimo

Mancano meno di due mesi al 19 luglio, data fissata da Dorna come punto di partenza per il Campionato del Mondo di Jerez. Poco meno di due settimane fa, Dorna, promotore del Campionato del Mondo, ha firmato un accordo con il governo andaluso e il circuito di Jerez per presentare una proposta al governo spagnolo, che deve dare il nulla osta ai primi due Gran Premi consecutivi.

In attesa di una risposta da parte dell'esecutivo di Pedro Sanchez, Motorsport.com può ora vedere in anteprima i punti salienti del piano d'azione medica che si applicherà a tutti coloro che hanno accesso al paddock.

"Il protocollo è ancora in fase di definizione tra Dorna, la FIM, i produttori, le squadre e i circuiti. Crediamo che sarà molto severo perché in una situazione come questa non possiamo correre il minimo rischio. Abbiamo stabilito alcune regole che devono essere rigorosamente rispettate da tutti coloro che viaggiano. Chi li infrange sarà severamente punito", ha dichiarato Angel Charte, direttore medico del campionato e uno dei responsabili della progettazione della procedura. "Mi dispiace perché la maggior parte di loro esce dal lockdown, ma l'ambiente che troverete nel paddock, soprattutto nei primi eventi, potrebbe essere ancora più restrittivo. Fondamentalmente perché andremo in paesi che, si spera, sono in fasi più avanzate di decontaminazione", ha aggiunto.

Il fatto che le gare si svolgano a porte chiuse, che le squadre siano costrette a ridurre il più possibile il loro personale e che altri gruppi (stampa) non siano autorizzati a recarsi alle manifestazioni lascia un totale di circa 1.200 persone che saranno nel Paddock.

Oltre a dover presentare un test PCR (Polymerase Chain Reaction) fatto quattro giorni prima del viaggio, e altre sierologie che saranno regolarmente eseguite 'in loco', ogni singolo membro del paddock sarà monitorato individualmente. "L'idea è che ogni mattina riceveremo da ogni persona alcuni parametri clinici che ci aiuteranno a individuare possibili positivi per COVID-19", ha proseguito Charte. Per fare questo, si sta considerando un'applicazione già in uso nell'ambiente ospedaliero, che ovviamente dovrebbe essere scaricata da tutto il personale che viene inviato alle gare.

L'altissima contagiosità del virus è stata una delle chiavi della sua diffusione in quasi tutto il mondo. Questo ha portato la commissione medica del MotoGP a cercare di segmentare il più possibile il paddock, al fine di monitorare i passi compiuti da chiunque possa essere stato infettato.

"Tutto sarà molto settoriale, quindi dovrebbe essere molto facile per noi seguire la pista nel caso in cui ci sia un positivo. I movimenti della gente saranno molto più limitati del solito. Inoltre, c'è anche un protocollo specifico per gli steward e i medici", ha aggiunto Charte, il cui gruppo si coordinerà con il dipartimento medico di ogni struttura. "Avremo un'area di scansione COVID-19, dove analizzeremo i casi che riteniamo sospetti. Non appena ci sarà un esito positivo, lo isoleremo e prenderemo le misure appropriate", continua il medico, che da mesi lotta contro la malattia: "Ora la conosciamo molto bene perché ha anche sintomi molto chiari.