MotoGP | Il nuovo telaio KTM mostra il vero successo dei marchi europei

Il telaio in fibra di carbonio non è un concetto nuovo in MotoGP, ma un telaio realizzato interamente in questo materiale non veniva utilizzato da quando Ducati l’ha introdotto nelle moto del 2009, del 2010 e del 2011. Pur avendo vinto una gara con Casey Stoner, la Ducati ha faticato a mantenere la forma vincente del 2007, quando utilizzava un telaio a traliccio in acciaio, e ha abbandonato il concetto di carbonio per il 2012, quando è passata a un design convenzionale in alluminio.

I telai in alluminio erano lo standard nella griglia fino a quando KTM ha debuttato nel 2017 portando con sé anche il telaio a traliccio in acciaio, un concetto che è alla base del DNA del marchio austriaco. KTM ha costantemente respinto i suggerimenti di trovare competitività nella MotoGP omologandosi ai suoi rivali con un telaio in alluminio, così è rimasta fermamente fedele alle sue idee. Dal 2020, KTM ha vinto almeno una gara ed è stata premiata per la sua determinazione.

Venerdì a Misano, tuttavia, KTM ha lasciato intendere il suo prossimo passo di sviluppo quando il 31 volte vincitore della MotoGP Pedrosa ha completato entrambe le sessioni di prove - arrivando terzo in classifica generale - con un telaio in fibra di carbonio. Aprilia ha recentemente testato il proprio telaio in fibra di carbonio, mentre numerosi costruttori hanno utilizzato inserti in carbonio sui loro telai in alluminio nelle ultime stagioni.

Ma KTM è chiaramente in una fase avanzata con il suo concetto, che secondo Pedrosa è stato testato solo per un breve periodo prima del debutto nel Gran Premio di questo fine settimana. Quando gli è stato chiesto di parlare del telaio, Pedrosa - come tutta la KTM - è rimasto cauto: “Stiamo usando un telaio diverso. Stiamo ancora testando e raccogliendo le diverse informazioni. Non posso fornire dettagli, ma sicuramente il feeling è diverso. Stiamo provando e raccoglieremo tutte le informazioni che potremo in questo fine settimana dopo aver partecipato alle sessioni con i piloti e aver raccolto più dati per il futuro”.

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Come per qualsiasi altro telaio, l'esempio di KTM in fibra di carbonio ha l’obiettivo di migliorare le curve e l'aderenza, un tallone d'Achille per i piloti KTM negli ultimi anni. Il weekend del GP d'Austria ne è stata una perfetta dimostrazione. Nonostante la RC16 sia in grado di competere con la Ducati in termini di potenza, Brad Binder non è riuscito ad eguagliare la GP23 nella fase iniziale di uscita dalle curve. Al Red Bull Ring, Bagnaia ha vinto la Sprint con oltre due secondi di vantaggio e il gran premio con più di cinque.

In termini di prestazioni pure, quantificare il guadagno del nuovo telaio KTM in questo momento è quasi impossibile. Ma, come minimo, un decimo e mezzo separa Pedrosa e Binder, terzo e nono rispettivamente nel venerdì di Misano. In MotoGP lo sviluppo si è concentrato sull'aerodinamica e sui dispositivi per regolare l’altezza, ma sembra che il telaio sia il prossimo campo di battaglia, non da ultimo se l'aerodinamica e le RHD saranno ridotte nei regolamenti delle prossime stagioni.

Il prossimo passo di KTM con questo telaio sarà noto dopo il test di lunedì a Misano, dove Jack Miller e Binder probabilmente ci metteranno le mani. Ciò che questo telaio rappresenta, tuttavia, è quanto i costruttori europei non siano disposti a rimanere fermi. È così da qualche anno a questa parte: Ducati, KTM e Aprilia si sono spostate in testa al gruppo, mentre i rivali giapponesi Honda e Yamaha arrancano nelle retrovie, faticando ad abbandonare la loro vecchia mentalità a scapito dei loro progetti.

Il collaudato concetto di telaio in acciaio di KTM è stato utile in una miriade di discipline nel corso degli anni e ha portata il marchio austriaco al successo in MotoGP. Tuttavia, nel tentativo di compiere l'ultimo passo verso la conquista del titolo, KTM non ha paura di guardare fuori dagli schemi.

Pedrosa ha esperienza sia del metodo di lavoro giapponese che di quello europeo, ma ha dichiarato: "Posso parlare solo per KTM e stanno facendo del loro meglio, come potete vedere. Penso che siano aperti a nuove tecnologie e a nuovi metodi, e la squadra sta lavorando molto bene". L'anno prossimo, nel periodo pre-stagionale, non stupitevi di vedere telai in fibra di carbonio nei garage di tutti i costruttori...