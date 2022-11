MotoGP | Il nuovo responsabile della sicurezza scatena un dibattito

Venerdì, in occasione del Gran Premio della Comunità Valenciana, la MotoGP ha tenuto una conferenza stampa per annunciare che il campione del mondo della 500c del 1982, Franco Uncini, si ritirerà dal suo ruolo di responsabile della sicurezza alla fine di questa stagione.

Il suo posto sarà preso da Tome Alfonso Ezpeleta, nipote dell'amministratore delegato di Dorna Sports Carmelo, e già responsabile dei circuiti di Aragon e Losail, che attualmente sta guidando il circuito in Kazakistan destinato ad ospitare un Gran Premio nel 2023.

Il raggio d'azione degli Ezpeleta in MotoGP si estende a diversi aspetti chiave del campionato: il figlio di Carmelo, Carlos Ezpeleta, è una figura chiave nella Direzione Gara, oltre a ricoprire il ruolo di Chief Sporting Officer, mentre la figlia Ana è a capo dei programmi della Dorna per la Talent Cup.

Anche la compagna di Tome Alfonso Ezpeleta è destinata a ottenere un ruolo chiave nella commissione dei commissari sportivi della MotoGP.

La nomina del nuovo responsabile della sicurezza ha scatenato un dibattito nel paddock sul fatto che l'impatto della Dorna nella serie sia cresciuto troppo.

Tuttavia, molti piloti, interpellati in merito, hanno chiesto di dare a Ezpeleta il tempo di ambientarsi nel suo ruolo e di mettersi alla prova.

"È difficile dire qualcosa", ha detto il campione del mondo 2020 Joan Mir interpellato in merito. "Voglio dire, cosa posso dire? Giudicheremo quando capiremo il tipo di lavoro che svolge. Al momento non possiamo giudicare".

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quando gli è stato domandato se un pilota debba avere il ruolo di responsabile della sicurezza, Aleix Espargaro dell'Aprilia ha risposto che questa non è sempre una buona soluzione, e ritiene che Ezpeleta porterà una nuova prospettiva sulla sicurezza dei circuiti, dato il suo background, anche se ha ammesso che il coinvolgimento di un altro suo omonimo non "sembra professionale".

"Conosco Tome", ha detto Espargaro. "Vive ad Andorra e lo conosco da molto tempo. Lavora sulla sicurezza e sulla scoperta di nuove piste, quindi ha una certa esperienza in merito".

"L'unica cosa che posso dire è che dobbiamo aspettare e dare a Tome un'opportunità. Ma posso dire che non è sempre meglio mettere un pilota in quel ruolo. Abbiamo già Loris (Capirossi), che è molto intelligente ed è stato un pilota".

"Ma forse altre persone con una maggiore esperienza in materia di sicurezza, che viaggiano in tutto il mondo, possono darci un altro punto di vista. So che per voi il cognome non sembra professionale. Ma diamogli tempo. Lo conosco e mi piace, il suo lavoro in passato non era male".

Il coinvolgimento di Alfonso Ezpeleta con il circuito del Kazakistan ha fatto temere anche un conflitto di interessi. Pol Espargaro ha detto che queste accuse potrebbero essere mosse solo se la pista non si rivelasse sicura, e che quindi è impossibile dare giudizi ora.

"Non lo so, dobbiamo andarci prima. Se andiamo lì e la pista non è abbastanza sicura, direi di sì", ha risposto quando Motorsport.com gli ha chiesto del conflitto di interessi in Kazakistan. "Ma dobbiamo dargli la possibilità di mostrare come si comporta e se è bravo o meno".

Tomé Alfonso, Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Sports Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"In teoria, dalle immagini che abbiamo visto, le vie di fuga sono belle e la pista sembra buona. Ma forse il problema è che si trova in mezzo al nulla. Abbiamo bisogno anche di altro quando andremo lì, ma diamogli una possibilità".

Diversi piloti, tra cui il campione del mondo in carica Fabio Quartararo, hanno rifiutato di commentare la questione per paura di finire nei guai per aver detto la cosa sbagliata.

Ma questo ha anche sollevato la questione se i piloti si sentano liberi di dire la loro opinione senza temere ripercussioni da parte degli organizzatori.

Mir ha fatto notare che in tutti i settori bisogna fare attenzione quando si fanno commenti su una questione, ma ritiene di poter parlare liberamente durante le riunioni della Safety Commission della MotoGP.

"Beh, anche se non sei un pilota e lavori per un'azienda, devi misurare le tue parole", ha detto. "Non è solo lo sport, è così anche nella vita. È vero che in alcuni momenti si vuole parlare liberamente, ma ci sono molti compromessi, gli affari e tutto il resto da tenere in considerazione".

"Questo vale per tutti. Come pilota vuoi parlare un po' di più, ma ci sono molte persone e molte cose che devi considerare".