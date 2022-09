MotoGP | Il Gran Premio del Giappone giro dopo giro

MotoGP | A Buriram torna Petrucci: sostituirà Mir sulla Suzuki

L'infortunio alla caviglia di Joan Mir sta richiedendo più tempo per previsto, quindi il maiorchino salterà anche il Gran Premio della Thailandia. Per sostituirlo la Suzuki ha scelto un pilota di esperienza: dopo aver perso il titolo del MotoAmerica, Danilo Petrucci si consolerà tornando a correre in MotoGP.