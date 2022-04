MotoGP | Il GP della Malesia rinnova fino al 2024

Dorna Sports ha annunciato questa mattina che il Sepang International Circuit rimarrà nel calendario del Mondiale MotoGP almeno fino al 2024, con un ulteriore prolungamento del contratto fino al 2026 che è già in fase di discussione.

Tra le altre cose, l'accordo prevede il ritorno sulla scena della MotoGP di Petronas. L'azienda malese aveva interrotto la sua sponsorizzazione alla squadra satellite Yamaha al termine della scorsa stagione, ma ora rientrerà come title sponsor del Gran Premio di casa già a partire dall'edizione 2022.

Pur essendo in calendario dal 1999, il Gran Premio della Malesia ha vissuto solamente 20 edizioni, visto che le ultime due sono state cancellate a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia di Coronavirus. Tuttavia, Sepang è già tornata ad ospitare la MotoGP quest'anno, in occasione dei test pre-campionato.

"Sono lieto di informare di aver concluso la mia prima trattativa da amministratore delegato del Sepang International Circuit per estendere il contratto con Dorna Sports e vorrei estendere la mia gratitudine a coloro che hanno reso tutto questo possibile", ha detto Azhan Shafriman Hanif, CEO del circuito di Sepang.

"Con folle da record anno dopo anno, non vediamo l'ora di accogliere i fan di nuovo a Sepang dopo una pausa di due anni a causa della pandemia. In linea con il nostro tema #WelcomeHome, quest'anno riguarda la rinascita del motorsport internazionale, con offerte più uniche per i fan", ha aggiunto.

Gli ha fatto eco il CEO di Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta: "Siamo molto felici di confermare che il Gran Premio della Malesia rimarrà in calendario almeno fino al 2024. La Malesia è un mercato vitale per la MotoGP ed è un piacere correre a Sepang e assistere all'incredibile passione dei tifosi che riempiono le tribune".

"Dopo aver dimostrato di poter tornare in Malesia per i test pre-stagionali quest'anno, non potremmo essere più impazienti di tornare a correre. Siamo tutti desiderosi di partecipare al Gran Premio della Malesia e di vedere i nostri fan malesi per molte altre stagioni".

Il manager spagnolo ha commentato con entusiasmo anche l'accordo raggiunto con Petronas: "Siamo molto orgogliosi di avviare anche questa partnership con Petronas, un marchio che è sinonimo di eccellenza e successo, e un fantastico ambasciatore della Malesia sulla scena mondiale. Non ci può essere modo migliore se non come title sponsor per il Gran Premio della Malesia di uno dei nomi più emblematici del motorsport. Non vediamo l'ora di vedere questo marchio iconico prendere il primo posto all'evento", ha concluso.

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing Photo by: Dorna