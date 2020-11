MotoGP: il GP del Portogallo sarà a porte chiuse

Non ci sarà il pubblico al Gran Premio del Portogallo, ultimo appuntamento del mondiale MotoGP previsto dal 20 al 22 novembre. Lo ha annunciato il primo ministro portoghese Antonio Costa durante una conferenza stampa svolta a Lisbona.

Il Portogallo era uno dei paesi che fino ad ora aveva controllato la pandemia meglio di tutti in Europa, ma negli ultimi giorni i casi sono cresciuti in maniera esponenziale ed il governo ha messo in atto misure più restrittive.

Secondo quanto riportato da abola.pt, la decisione è stata presa da Costa dopo aver verificato che durante il Gran Premio di Portogallo di Formula 1, a cui avevano partecipato più di 25.000 spettatori, non erano state messe in atto le norme basilari, come il distanziamento e l'utilizzo di mascherine.

Il primo ministro ha comunicato la decisione durante la conferenza stampa in cui ha annunciato le nuove misure restrittive per contenere i contagi in Portogallo, criticando quanto avvenuto in Formula 1 ad ottobre "È stato già comunicato agli organizzatori che la presenza del pubblico non è autorizzata, ciò che è successo lo scorso 24 ottobre al GP di Formula 1 è assolutamente inaccettabile ed irripetibile".

Durante la presentazione del GP del Portogallo di MotoGP dello scorso mese di agosto, il direttore del circuito Paulo Pinheiro aveva annunciato che si stava lavorando per mettere in vendita la metà dei biglietti, pari a circa 30.000 spettatori. Tuttavia, a causa del buon controllo della pandemia da parte della nazione, i responsabili del tracciato avevano deciso di provare a mettere in vendita 50.000 biglietti per la domenica della MotoGP, ultima gara dell'anno in cui si potrebbero decidere i titoli delle tre classi.

Alla fine, l'aumento di casi e le restrizioni hanno portato a non avere spettatori in nessuna delle ultime tre gare della stagione, le due di Valencia e quella di Portimao. Il pubblico quest'anno è stato concesso solamente in pochi circuiti ed è un privilegio che hanno avuto solamente un ristretto gruppo di appassionati, nelle due gare di Misano e nel GP di Francia, a Le Mans.

