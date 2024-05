MotoGP | Il giorno peggiore di Marc Marquez in Ducati: “Inaspettato”

Il venerdì di Le Mans della MotoGP ci ha regalato tante conferme, ma anche molte sorprese. Tra queste c’è Marc Marquez, che ha avuto il venerdì peggiore da quando è in forza al team Gresini e non è riuscito ad agguantare la Q2 diretta. In una giornata ormai cruciale per il weekend, l’otto volte iridato ha trovato più difficoltà del previsto anche a causa di una caduta e non è andato oltre il 13° crono, posizione che lo relega alla Q1.

Nonostante il risultato sia al di sotto delle aspettative, il pilota di Cervera non si scompone, consapevole del fatto che i momenti di difficoltà sarebbero arrivati prima o poi: “Inaspettato, ma io avevo già avvertito. Arriverà un giorno, un circuito, un venerdì in cui accadrà ed è stato così. È successo qui a Le Mans. Quindi ora dobbiamo reagire. Nel pomeriggio non mi sono trovato benissimo con il setup, con lo stile di guida… Un po’ con tutto. Ma proveremo a reagire, passeremo per la Q1 che non è il massimo e non mi piace molto, ma domani proveremo a dare un passo in avanti”.

Nella mattinata del venerdì del Gran Premio di Francia, l’alfiere Gresini non era andato oltre la nona posizione ma aveva mostrato un ottimo passo, solo un decimo più lento del mattatore della giornata Jorge Martin. Tuttavia, non è tutto oro quel che luccica perché anche in termini di ritmo Marquez non si ritiene particolarmente soddisfatto: “Passare in Q2? È vitale se vuoi optare a qualcosa. Per ‘qualcosa’ intendo stare nei primi cinque e devi partire dalle prime file, se no dimenticati di questo. Ora bisogna lavorare perché se le sensazioni sono come quelle di oggi non avrò il passo. Se invece migliorano e vediamo che la moto ci accompagna sul setup, migliorerà. Dobbiamo vedere esattamente cosa è successo, abbiamo le informazioni delle altre Ducati e vedremo dove sono, così trarrò il massimo. Le prove di domani mattina saranno fondamentali per vedere se avrò opzioni per la Q1 o no”.

Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Se la mattina sembrava che la situazione fosse sotto controllo, nel pomeriggio è precipitata: una caduta alla Curva 12 a inizio turno lo ha costretto a rientrare ai box e uscire di nuovo con la seconda moto. Nella ricerca del giro giusto, è incappato in diverse bandiere gialle che non gli hanno consentito di agguantare la Q2 diretta, restando così il penultimo dei piloti Ducati (è andata peggio a suo fratello Alex, solo 19°).

“Io mi aspettavo le cadute che ho avuto, tranne a Portimao, dove sono caduto quattro volte in un fine settimana”, spiega l’otto volte campione del mondo. “Oggi è stata la prima caduta per aver superato il limite. Le altre erano state causate da altri fattori, come le chiazze d’acqua, il freno, l’abbassatore… Questa è stata la prima al limite. Era uno dei settori in cui stavo soffrendo e la moto non girava. Alla fine, ho deciso di volerla girare io ed ecco qua. La seconda moto l’hanno fatta simile alla prima, ma forse la direzione che è stata presa questo pomeriggio non era buona. Quindi domani torneremo un po’ indietro e vediamo se riusciremo ad avere le stesse sensazioni di Jerez. Vi avviso che sarà difficile passare la Q1 domani se il feeling è come oggi”, prosegue abbassando ulteriormente le aspettative di un fine settimana complicato.

Solo nel finale del turno pomeridiano è sembrato che rialzasse la testa, avendo acceso un casco rosso nel suo ultimo giro utile. Tuttavia, ha abortito il tentativo, restando 13°: “Anche nel giro precedente stavo andando bene, ma ho trovato una bandiera gialla. All’ultimo giro andavo forte, ma ho sbagliato io alla curva. Mi si è mossa la moto… Succede. Ma se hai il ritmo e vai bene, hai più margine. Solo che io ero abbastanza tirato, poi la bandiera gialla, un mio errore e non sono passato. Ma al momento dobbiamo migliorare perché anche in termini di ritmo non siamo messi benissimo”.