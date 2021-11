“Il giallo in mostra": 46 scatti di Mirco Lazzari su Valentino

È un appuntamento da non perdere: nella Sala di Arte Contemporanea a Castel San Pietro Terme (BO) è in corso una mostra fotografica che, già dal titolo, identifica il soggetto. “Il giallo in mostra" propone 46 scatti fotografici dedicati a Valentino Rossi da Mirco Lazzari, uno dei fotografi più apprezzati dalla MotoGP.

L’imolese, che segue la MotoGP sul campo dal 2022, ha saputo cogliere con un taglio artistico molto particolare 46 momenti della storia del campionissimo di Tavullia che a Valencia ha scelto la via del ritiro dal Motomondiale dopo una carriera irripetibile che ha fruttato nove titoli iridati.

Scegliere i 46 scatti, che sono diventati delle splendide gigantografie, non è stato facile: Mirco per mantenere fede all’iconico numero che ha caratterizzato la vita sportiva di Rossi ha dovuto fare scelte drastiche pescando da un archivio ricco di splendide immagini del “Dottore”. Dopo una lunga e “sofferta” selezione ne è uscita una mostra che in un colpo solo esalta le gesta di un campione e i clic di un artista.

Questa sera, 30 novembre 2021, Mirco Lazzari alle ore 21 sarà al Teatro Cassero di Via Matteotti 1 a Castel San Pietro Terme per incontrare gli appassionati e svelare alcuni gustosi retroscena che si celano dietro ad alcune immagini che sono state esposte ne “Il giallo in mostra”.