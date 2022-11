MotoGP | Il circuito di Valencia verrà riasfaltato l’estate prossima

Per la seconda volta dalla sua inaugurazione nel 1999, la superficie della pista del Circuito Ricardo Tormo verrà completamente rinnovata, dopo che l’ultima volta è stato riasfaltato nel 2012, secondo quanto detto dai responsabili del tracciato. Valencia ospiterà questo fine settimana l’ultimo gran premio della stagione MotoGP e il primo test del 2023, in programma martedì della prossima settimana.

I quasi 70mila metri quadri di asfalto del circuito, lungo 4.005 metri, saranno rinnovati l’anno prossimo con un’opera che sarà supervisionata sia dalla FIM sia dalla FIA, con l’obiettivo di adattarsi agli standard richiesti dalle massime competizioni del mondo. L’obiettivo dei responsabili del tracciato è quello di aumentare il grip e incrementare la sicurezza, oltre a facilitare le opere di mantenimento quotidiane della pista.

L’asfalto del circuito di Valencia è stato sottoposto a una revisione nel 2016, quando i piloti avevano richiesto un cambiamento completo a causa della graduale perdita di grip della superfici. Allora erano stati effettuati dei lavori parziali, posando l’asfalto alla prima frenata, alla fine del rettilineo, quindi in concreto negli ultimi 460 metri. Questa soluzione aveva in parte soddisfatto le esigenze dei piloti, che ora verranno confermate con i miglioramenti completi del circuito.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“I lavori di posa dell’asfalto completo della pista è un’altra dimostrazione del nostro impegno per al sicurezza e il miglioramento costante delle nostre installazioni”, spiega Gonzalo Gobert, direttore dell’impianto, in un comunicato. “Questo sarà uno dei grandi lavori del 2023, ma non l’unico. Continuerà infatti il mantenimento delle zone verdi, delle aree comuni, delle tribune e delle via di fuga. Se vogliamo ospitare le migliori competizioni non dobbiamo smettere di lavorare affinché abbiamo ogni giorno le migliori installazioni a disposizione dei nostri visitatori”.

I responsabili del tracciato di Valencia sono in attesa di chiudere i preventivi prima di rendere pubblico il costo che comporterà questo importante lavoro. Nel 2012 era costato 1.074.000 euro. Oltre al gran premio della MotoGP, evento di punta del circuito, l’asfalto del Ricardo Tormo che sarà sostituito il prossimo anno ha ospitato gare di Formula E, Nascar, DTM, Mondiale Turismo, GT, Ferrari Challenge, FIM CEV e molte altre gare.