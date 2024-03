MotoGP | Il cambiamento chiave che per ora è passato inosservato

Il Gran Premio del Qatar di MotoGP del 2024 è stato il primo nella storia a svolgersi con una griglia di partenza che utilizzava il 40% di combustibili non fossili. La MotoGP celebra il suo 75° anniversario, una pietra miliare che segna un cambiamento importante dal primo evento della classe regina sull'Isola di Man nel 1949.

Il riscaldamento globale sta raggiungendo un punto catastrofico per l'umanità e il mondo sta cambiando di conseguenza. Ciò solleva una questione etica per il motorsport. Come ha spiegato Corrado Cecchinelli, Chief Technology Officer di Dorna, a Motorsport.com, "se il grande obiettivo fosse semplicemente quello di ridurre l'impronta di carbonio delle corse, allora sicuramente la cosa migliore per l'impatto sulla sostenibilità dell'evento sarebbe non organizzarlo affatto".

È vero, ma pensare che sia così semplice significa avere una visione idealizzata del mondo. È una società capitalista e tutti abbiamo dei conti da pagare; non organizzare eventi per il bene del pianeta non è un'opzione. E non aiuterebbe nemmeno a risolvere il problema.

Se escludiamo gli sport motoristici, ci sono ancora più di 1,5 miliardi di veicoli in circolazione nel mondo. Il fatto che alcune gare non si svolgano nei fine settimana è solo una goccia nel mare rispetto a questo dato. Il motorsport ha un ruolo importante da svolgere nel rendere il mondo più verde, a costo dell'impronta dei suoi eventi.

La Formula 1 è sulla buona strada per introdurre carburanti sostenibili al 100% nel 2026, mentre la MotoGP punta a far funzionare la sua griglia con carburanti non fossili al 100% entro il 2027. I carburanti saranno creati in laboratorio, con componenti provenienti da un sistema di cattura del carbonio, derivati da rifiuti urbani o biomasse non alimentari.

Ma questo è l'obiettivo finale. Attualmente, la MotoGP corre con il 40% di carburanti non fossili. Questo, spiega Cecchinelli, è stato discusso per la prima volta circa tre anni fa. Anche se l'industria automobilistica si sta concentrando maggiormente sulla propulsione ibrida ed elettrica, queste "sono state facilmente accantonate perché nessuno dei team attualmente in gara era convinto che fossero la strada da seguire per le due ruote".

Le esigenze dei produttori di auto e di moto sono ovviamente diverse. E l'industria motociclistica è sempre rimasta indietro da questo punto di vista. Pertanto, secondo Cecchinelli, un futuro ibrido o elettrico per la MotoGP "non era così pratico per la produzione effettiva". E così si è passati ai carburanti sostenibili.

Il fatto che la MotoGP sia pioniera in questo campo è un atto di equilibrio. Deve muoversi in una direzione che sia vantaggiosa per i produttori, in questo caso Honda, Yamaha, KTM, Aprilia e Ducati, garantendo al contempo che le esigenze del campionato siano soddisfatte in termini di fornitura di un prodotto che valga la pena acquistare.

Repsol is one big name buying into MotoGP's sustainable future Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"La risposta generale è che è molto difficile", risponde Cecchinelli alla domanda sulla difficoltà di bilanciare gli obiettivi di sostenibilità della MotoGP senza compromettere lo spettacolo. "È una domanda interessante perché non è affatto chiaro al pubblico che questo influisce letteralmente su ogni decisione che prendiamo".

"Mi sembra che ci siano sempre persone che vivono in un altro mondo e che dicono qualcosa del tipo: 'Che stupidi, perché non dicono che tutto è libero [regolamento aperto]'. Ok, se lo facciamo, siamo fuori dal mercato perché è come suicidarsi (a livello imprenditoriale)".

Ci sono alcuni aspetti fondamentali che Dorna ritiene non possano essere compromessi, come il fatto che la MotoGP rimanga un campionato di prototipi. Ma all'interno di questo quadro, ci sono modifiche che possono essere apportate per migliorare lo spettacolo senza compromettere l'integrità della categoria. Un esempio è il passaggio ad una centralina standard nel 2016. Inizialmente alcuni costruttori erano riluttanti ad introdurla, ma poi si sono convinti e alla fine anche il campionato ha beneficiato di una maggiore uguaglianza e dell'eliminazione di un'elevata barriera all'ingresso.

Il passaggio ai carburanti sostenibili non sarà un cambiamento così radicale per la MotoGP, ma è necessario. Il suo trasferimento alle moto stradali potrebbe non essere "l'obiettivo principale" per la Dorna, ma Cecchinelli sottolinea che è "un fattore importante". "Essere rilevanti su strada significa che il budget per le corse che ogni costruttore destina alla MotoGP ha un ritorno sull'investimento", afferma.

In parole povere: più alto è il ritorno tecnologico dei vostri sforzi, più alti sono i vostri profitti. E questo vale sia per il produttore che per lo sponsor minore. La sostenibilità ambientale è evidente, ma deve andare di pari passo con la sostenibilità economica.

Ecco perché non c'è mai stata la possibilità che il passaggio ai carburanti sostenibili avvenisse sotto la bandiera di un unico fornitore. La MotoGP ha una serie di note aziende produttrici di carburante che collaborano con i costruttori, da Repsol a BP, mentre ci sono diversi marchi che agiscono come partner di sponsorizzazione per vari team satellite. In definitiva, queste nuove norme sui carburanti hanno un'applicazione pratica per queste aziende e, a loro volta, potrebbero invitare altri produttori di carburante ad investire nella MotoGP.

MotoGP will go to 100% non-fossil fuels in 2027 to allow for development time Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Perché l'introduzione dei combustibili non fossili al 100% è stata posticipata al 2027?

"Quando abbiamo preso in considerazione i carburanti non fossili, ci siamo resi conto che il 100% non fossile potrebbe comportare alcuni problemi che potrebbero richiedere più tempo per essere risolti. Potrebbe essere necessario apportare alcune modifiche al motore", ha detto Cecchinelli, "anche se si tratta solo di materiali, guarnizioni e tutto il resto".

"Forse la data di arrivo sarebbe stata comunque il 2027, anche senza passi intermedi. Quindi pensiamo che sia un processo più fluido che aiuta tutti a familiarizzare con questi nuovi carburanti senza troppi problemi. Ci è sembrato un percorso più ragionevole".

In termini di integrazione, i team si sono trovati con una "transizione morbida" perché il nuovo carburante è quello che viene definito "drop-in", cioè esattamente quello che sembra: un carburante che va direttamente nel serbatoio e basta, a parte qualche piccola modifica alla mappatura. Per i fornitori è una nuova sfida realizzare un carburante che funzioni perfettamente con le attuali tecnologie dei motori, ma la accolgono con favore, in quanto alcuni possono attingere alla loro esperienza nello sviluppo di carburanti simili per le auto.

Per gli appassionati, sostenibilità è talvolta una parola negativa. Quando nel 2014 la F1 ha adottato i motori turbo-ibridi, è stata criticata e derisa per la sua bassa rumorosità. D'altra parte, c'è la Formula E, che viene criticata perché è completamente elettrica. Ma i tempi cambiano e il motorsport deve cambiare con loro. La MotoGP lo capisce, ma i carburanti sostenibili non faranno alcuna differenza per i fan.

A febbraio sono stati battuti i record sul giro nei due test pre-stagionali. In altre parole, la MotoGP è più veloce che mai e più rispettosa dell'ambiente: cosa si può chiedere di più?

Naturalmente, il passaggio a carburanti non fossili al 100% nel 2027 coinciderà anche con un'importante revisione dei regolamenti tecnici, nella quale è stato proposto di ridurre le dimensioni dei motori. Il quadro normativo esatto per il 2027 non è ancora stato reso noto, ma tutti i produttori interpellati finora si sono dimostrati favorevoli al cambiamento.

Sebbene i prossimi anni saranno dedicati alla messa a punto dei carburanti al 100% non fossili, quando arriveranno nel 2027 non dovrebbero avere un impatto significativo sulle prestazioni.

Oltre alla MotoGP, anche la Moto2 e la Moto3 si muovono nella stessa direzione ed utilizzano lo stesso tipo di carburante della classe regina. Il carburante sarà fornito dal gigante petrolifero malese Petronas.

Anche se non sembra molto, i carburanti sostenibili sono un altro passo avanti per garantire il futuro della MotoGP ed aiutare la categoria a fare la differenza nel mondo.

MotoGP's small change will have a big impact Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Le altre iniziative sostenibili della MotoGP

Per oltre 10 anni, la MotoGP ha sostenuto l'iniziativa ambientale KISS (Keep It Shiny and Sustainable). Ciò ha incluso l'eliminazione della carta nel paddock, la riduzione della quantità di plastica monouso e persino la donazione delle eccedenze alimentari dei team alla fine di ogni weekend di gara.

Tutto questo ha un piccolo impatto sulla sostenibilità di ogni Gran Premio, ma è un impatto che non è grande sulla bolla complessiva che è in definitiva ogni weekend di MotoGP.

In pista, a complemento del suo impegno per i carburanti completamente sostenibili, la MotoGP ha lavorato con il fornitore di pneumatici Michelin per aumentare la quantità di materiale riciclabile con cui è costruita ogni unità.

Cecchinelli della Dorna ammette che questo è "lo 0,000 per cento del problema", ma che "stiamo facendo da pionieri nella tecnologia per poter sperimentare e dimostrare che non solo è possibile produrre pneumatici con materiali riciclabili, ma che è possibile farlo fino al punto di produrre pneumatici da corsa".

Ciò dimostra che ogni elemento del motorsport può avere un'applicazione pratica nel mondo reale, che si combinerà per avere un impatto molto maggiore sulla sostenibilità ambientale.