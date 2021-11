MotoGP| I piloti con il maggior numero di cadute nel 2021

La stagione 2021 della MotoGP è stata ancora una volta segnata dagli effetti della pandemia che ha colpito il calendario. Anche se il numero di Gran Premi è passato dai 15 dello scorso anno ai 18 del 2021, non si è andati in Asia e c’è stato il raddoppio di tre piste.

Dopo la logica diminuzione degli incidenti nel 2020, il numero di cadute è aumentato nuovamente quest’anno, con un totale di 950 tra le tre categorie. Con una media di 51 per ogni gran premio, la cifra era leggermente inferiore a quella del 2019, confermando la tendenza al ribasso dal record di 1126 del 2017.

Pasa las fotos para ver los pilotos con más caídas de 2021 1 / 11 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images 10. Tatsuki Suzuki, SIC58 Squadra Corse - 18 caídas 2 / 11 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images 9. Héctor Garzó, Pons HP40 - 18 caídas 3 / 11 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images 8. Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini - 18 caídas 4 / 11 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images 7. Kaito Toba, Cip Green Power - 19 caídas 5 / 11 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images 6. Albert Arenas, Aspar Team - 19 caídas 6 / 11 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images 5. Alex Márquez, Team LCR Honda - 19 caídas 7 / 11 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images 4. Pol Espargaró, Repsol Honda Team - 20 caídas 8 / 11 Foto di: MotoGP 3. Aron Canet, Aspar Team - 21 caídas 9 / 11 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images 2. Marc Márquez, Repsol Honda Team - 22 caídas 10 / 11 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images 1- Iker Lecuona, KTM Tech3 - 26 caídas 11 / 11 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

A portarsi a casa il “premio” per il maggior numero di cadute è Iker Lecuona, che ha detto addio alla MotoGP con 26 cadute. Marc Márquez, nonostante l’assenza in quattro Gran Premi, è ancora una volta in cima alla classifica con 22 cadute. In Moto2, Aron Canet ha avuto il maggior numero di cadute (21), mentre in Moto3 il numero più alto di cadute è quello di Kaito Toba (19).

Il solo Gran Premio di Francia ha avuto più di un centinaio di incidenti (118), e questo lo porta in cima a questa classifica per il terzo anno di fila. Il circuito di Le Mans ha anche un altro record del mondiale, la curva 3 ha visto 37 incidenti nel corso del weekend.

Piloti con più cadute nel 2021 (MotoGP, Moto2 e Moto3)

Pos Pilota Categoria Numero di cadute 1 LECUONA Iker MotoGP 26 2 MARQUEZ Marc MotoGP 22 3 CANET Aron Moto2 21 4 ESPARGARO Pol MotoGP 20 5 MARQUEZ Alex MotoGP 19 5 ARENAS Albert Moto2 19 5 TOBA Kaito Moto3 19 8 ESPARGARO Aleix MotoGP 18 8 GARZO Hector Moto2 18 8 SUZUKI Tatsuki Moto3 18