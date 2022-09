MotoGP | I fratelli Marquez ufficializzano la rottura con Alzamora

I fratelli Marquez hanno utilizzato i rispettivi canali social per rendere ufficiale ciò che già si sapeva, ovvero che hanno deciso di fare a meno della persona che li ha portati alla MotoGP, Emilio Alzamora. In un post, Marc Marquez ha ringraziato per il lavoro che per 17 anni ha realizzato con l’ex pilota al suo fianco: “Molte grazie, Emilio, per tutti questi anni insieme! Ancora ricordo il primo giorno in cui ho varcato la soglia della Monlau Competicion a 12 anni. Ti auguro il meglio”, ha scritto Marc a didascalia di due foto, la prima dei suoi inizi alla Monlau, il team con cui ha iniziato a correre nel campionato spagnolo.

Anche Alex Marquez ha postato delle foto con l’uomo che ha gestito la sua carriera sportiva fino a questa estate, quando è riuscito a chiudere un accordo con Gresini Racing per un biennale con il team italiano associato a Ducati: “Grazie Emilio per tutto l’impegno e il lavoro in tutti questi anni, è stato un piacere condividere questa grande tappa con te! Buona fortuna”, afferma Alex, due volte campione del mondo con team gestiti sempre da Alzamora.

Subito dopo che i due fratelli hanno annunciato la rottura, che è stata resa nota lo scorso 20 agosto, lo stesso Alzamora ha pubblicato un post sui propri canali social per annunciare la separazione: “Da AC Management annunciamo che di mutuo accordo separiamo le nostre strade e quelle dei fratelli Marquez dopo 18 anni di collaborazione fruttifera e di successo”.

In un comunicato ufficiale, AC Management, l’impresa fondata da Emilio per gestire le carriere dei Marquez, ha spiegato la rottura: “Emilio ha iniziato a lavorare con Marc quando aveva solo 12 anni e lo ha inserito nella sua scuola guida. Successivamente, ha iniziato a gestire anche la carriera di Alex, di tre anni più giovane. Nel corso degli anni Marc ha vinto 8 titoli mondiali e Alex 2, affermandosi come un punto di riferimento nel campionato MotoGP”.

“I fratelli Márquez desiderano ringraziare Emilio per il lavoro svolto negli anni e per la sua dedizione in tutto questo tempo in cui abbiamo ottenuto grandi vittorie. Dopo averne parlato tra noi tre, abbiamo deciso che è arrivato il momento di separare le nostre strade e di iniziare una nuova fase", si legge nel comunicato.

Emilio Alzamora, da parte sua, assicura che "si sta concludendo una tappa importante della mia vita con i fratelli Márquez e, prima di tutto, voglio ringraziare i loro genitori, Roser e Julià, per la fiducia che hanno riposto in me. In questo lungo rapporto abbiamo lavorato fianco a fianco con Marc e Alex per raggiungere grandi e indimenticabili successi".

"Da AC Management abbiamo lavorato e contribuito con tutta la nostra esperienza alla gestione delle loro carriere sportive, in modo che i fratelli Márquez abbiano raggiunto la grande immagine che hanno e siano rispettati sia professionalmente che personalmente". Tutti questi successi professionali di Marc e Alex non sarebbero stati possibili senza la collaborazione di innumerevoli persone che hanno scommesso su di loro fin dall'inizio e che ci hanno accompagnato fino in cima. Vorrei anche ringraziare tutti gli sponsor, i team e i professionisti che hanno avuto fiducia in ogni passo che abbiamo fatto per raggiungere i successi di questi anni".

Emilio commenta così il suo rapporto con Marc: "Non ho parole per descrivere questa storia che abbiamo iniziato quando Marc aveva 12 anni e alla quale ho umilmente contribuito con tutte le mie conoscenze. Insieme abbiamo vissuto momenti indimenticabili e incredibili, ma anche momenti molto difficili come gli infortuni. Non ho dubbi che in questa nuova fase Marc tornerà al top per continuare a fare la storia e, soprattutto, per godersi la sua passione".

Per quanto riguarda Alex, Alzamora sottolinea che "è stato un esempio come sportivo. Il suo lavoro, il suo sacrificio e la sua professionalità lo hanno portato a lucidare il suo grande talento e, senza dubbio, mi sento molto orgoglioso di tutto ciò che ho potuto contribuire per aiutarlo a realizzare i suoi sogni. Sono sicuro che il meglio di Alex deve ancora venire", conclude il comunicato.