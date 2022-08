MotoGP | I fratelli Marquez si separano da Alzamora come manager

Emilio Alzamora, campione del mondo 125cc nel 1999 e per 17 anni rappresentante dei fratelli Marc ed Alex Marquez, si è dissociato professionalmente da entrambi i piloti, secondo quanto riportato da El Periódico de Catalunya.

Secondo il giornale, Alzamora, che aveva accompagnato i fratelli nel Mondiale per quasi due decenni, non è apparso nel paddock della MotoGP per due gare, quelle disputate dopo la pausa estiva a Silverstone ed al Red Bull Ring.

L'assenza di Alzamora, passata in gran parte inosservata, era stata inizialmente imputata ad una presunta positività al COVID-19 o all'assenza per infortunio di Marc Marquez, ma la ricomparsa del pilota di Cervera questo fine settimana senza il suo manager ha portato alla conferma che Marc ed Alex hanno deciso di fare a meno dei servizi dello spagnolo.

Né i due piloti né le persone a loro più vicine hanno voluto confermare la separazione, di cui si vociferava da qualche anno, sempre sotto forma di voce non confermata. Questa volta, però, la separazione è definitiva.

Oltre alle questioni contrattuali con le squadre, Alzamora ha gestito le sponsorizzazione, la comunicazione e l'immagine di entrambi i piloti attraverso un'agenzia. Un lavoro che, sicuramente, non è mai stato all'altezza di un otto volte campione del mondo come Marc.

L'ultima mossa di Alzamora è stata la partenza di Alex dalla Honda e il suo passaggio al Gresini Racing nel 2023, confermato al Gran Premio d'Olanda prima della pausa estiva.