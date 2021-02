MotoGP: Honda rimane almeno fino al 2026

Uno dopo l'altro, i costruttori della MotoGP stanno annuciando il rinnovo con la Dorna per il nuovo ciclo 2022-2026 della classe regina e questa mattina è toccato forse al più storico, visto che è stata la Honda ad ufficializzare la firma del contratto.

Sulla continuità del progetto della Casa giapponese c'erano pochi dubbi, anche se è stata solo la quinta a mettere tutto nero su bianco, dopo KTM e Ducati, ma anche dopo Gresini ed LCR, che si sono già garantiti un futuro come team satellite. Restano quindi da confermare le presenze di Yamaha, Suzuki ed Aprilia, ma anche in questo caso dovrebbe essere solo una questione di tempo.

Quello della Honda è un viaggio iniziato nel 1954 quando il fondatore, Soichiro Honda, dichiarò al TT dell’Isola di Man, il principale evento motociclistico dell’epoca, l'intenzione di diventare il costruttore migliore al mondo.

Finora 100 diversi piloti sono stati capaci di vincere su moto marchiate Honda e accumulare oltre 800 vittorie in tutte le categorie. Nella sola classe regina, ha ottenuto 850 podi e 25 campionati del mondo piloti, più di qualsiasi altra marca nella storia.

"In primo luogo, vorrei esprimere il mio rispetto e la mia gratitudine a Carmelo Ezpeleta e tutte le persone impegnate in Dorna Sports per il loro duro lavoro per organizzare le gare durante la pandemia di COVID-19", ha detto Noriaki Abe, Managing Officer della Honda. "Sono molto contento che abbiamo rinnovato il nostro contratto per competere in MotoGP dal 2022 al 2026".

"La Honda gareggia nel Campionato Mondiale FIM Grand Prix dal 1959 e ha vinto il suo 800° Gran Premio l’anno scorso. Honda ritiene che le gare di MotoGP siano vitali per le nostre attività motoristiche".

"La MotoGP è l’apice delle corse motociclistiche: ci permette di sviluppare varie tecnologie e, attraverso un’agguerrita competizione, di insegnare ai nostri ingegneri a coltivare le loro capacità".

"Con questi ingegneri che lavorano allo sviluppo dei veicoli di serie, Honda può creare prodotti migliori per i suoi clienti. Continueremo a portare sogni e gioia ai nostri clienti in tutto il mondo attraverso le nostre attività nel motorsport, compresa la MotoGP", ha concluso.

Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports, non ha nascosto la sua soddisfazione per questa firma: "Questo importante annuncio dona grande orgoglio alla MotoGP perché Honda è uno dei primi nomi che ci viene in mente quando pensiamo alle corse motociclistiche".

"Il costruttore giapponese è una parte molto importante del passato, del presente e del futuro del Campionato del Mondo FIM MotoGP e questo rinnovo rafforza, ancora di più, l’impegno tra entrambe le parti".