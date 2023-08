MotoGP | Honda: “Non lasceremo, daremo a Marc una moto vincente”

La Honda è ancora in profonda crisi nel Mondiale MotoGP. Il marchio giapponese, che non vince un titolo dal 2019, sta vivendo uno dei suoi peggiori anni nella classe regina: penultimo nella classifica costruttori dopo 9 Gran Premi, con appena 89 punti e davanti solo alla Yamaha. Tuttavia, non è questo il sintomo peggiore per la Casa dell'ala dorata, ma la situazione del suo principale riferimento negli ultimi anni, Marc Márquez.

Il pilota spagnolo si è perso con una moto con la quale finisce per cadere ogni volta che cerca il limite, cosa che gli ha causato nuovi infortuni come al Sachsenring e ad Assen. Ha ottenuto solo 15 punti nel 2023, tutti provenienti dalle Sprint. In Gran Bretagna, il #93 ha scelto di affrontare il weekend senza correre rischi, il che lo ha relegato in fondo alla griglia, anche se la domenica ha finito per cadere lo stesso. A questa situazione difficile per Márquez, Honda deve anche aggiungere che sia Joan Mir che Alex Rins (che andrà in Yamaha nel 2024 dopo essersi sentito "sprecato") si sono infortunati sulla moto giapponese finora in questa stagione.

Questa situazione ha scatenato molte voci nelle ultime settimane, sia sulla continuità o meno di Márquez nella casa con cui ha vinto i suoi sei titoli mondiali in MotoGP, sia sulla stessa Honda nella classe regina del motociclismo. Il presidente di HRC, Koji Watanabe, ha parlato di tutto questo in un'intervista rilasciata al sito web "Shueisha Shinsho", come riportato dai nostri colleghi di GPOne.

Watanabe ha analizzato la situazione della fabbrica e ha smentito le voci secondo cui Honda potrebbe lasciare la MotoGP, come ha fatto Suzuki alla fine del 2022. "Smentisco queste speculazioni una volta per tutte. Non ce ne andremo", ha dichiarato il boss giapponese.

Ha anche commentato il rapporto tra Márquez e la Honda. L'obiettivo è chiaro, dare al pilota di Cervera una moto vincente il prima possibile: "Le voci secondo cui Marc potrebbe essere stato contattato da altre squadre per il 2024 potrebbero non essere vere, ma il fatto che appaiano sembra simboleggiare la situazione attuale della Honda", ha ammesso.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ogni volta che vado in MotoGP, parlo sempre a lungo con Marc. E gli dico ‘dobbiamo darti la moto che vuoi e lo faremo il più velocemente possibile'. Gli diciamo anche che ha il suo ritmo e che se non riusciamo ad adattarci l'uno all'altro, forse possiamo prendere una decisione. Tuttavia, sia lui che noi abbiamo trovato un obiettivo comune, quindi non parliamo affatto di chiudere il contratto ora", ha aggiunto Watanabe, volendo dissipare i dubbi sulla sua continuità.

Il boss di HRC, tuttavia, è consapevole che per far rimanere il #93 deve dargli una moto veloce che possa vincere. “Quella che manca ora. Dobbiamo farlo in fretta e capire perché siamo arrivati a questa situazione, in modo da non ripetere certi errori". Sul perché di questa situazione, Watanabe spiega ancora: "È difficile individuare la causa, ma credo che una delle ragioni sia che ci siamo basati sui risultati ottenuti in passato e non abbiamo apportato cambiamenti drastici ai nostri metodi.

Al giapponese è stato anche chiesto come uscire dalla crisi, e lui ha risposto: "Il budget e il personale sono le aree in cui possiamo agire più rapidamente. Stiamo aumentando il nostro team di sviluppo. Dobbiamo migliorare la moto per questa stagione, ma dobbiamo anche lavorare per l'anno prossimo e oltre, quindi ci stiamo assicurando che non ci sia confusione tra ciò che stiamo facendo ora e ciò che faremo nel 2024".

Per quanto riguarda le possibili soluzioni, Watanabe si compiace del fatto che le divisioni motorsport e moto siano unite sotto l'ombrello dell'HRC: "Penso che in passato avremmo dovuto essere più attivi nel promuovere lo scambio di tecnologia tra moto e auto", ha riconosciuto.

Infine, ha affrontato anche la possibilità che, insieme alla Yamaha, la Honda possa ricevere concessioni in MotoGP per riportare il livello in alto: "La direzione dovrebbe essere quella di ottenere il consenso di tutti i costruttori. Per quanto ci riguarda, saremmo lieti di ricevere delle concessioni", ha concluso.