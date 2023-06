MotoGP | Honda nega il nuovo telaio Kalex a Rins fino a nuovo ordine

Honda ha fatto debuttare al Gran Premio di Francia il famoso telaio costruito da Kalex, un pezzo di cui hanno potuto usufruire a Le Mans sia Joan Mir, con un’unità, sia Marc Marquez, che sabato ne aveva addirittura due, uno su ogni moto. Questo fine settimana al Mugello ci si aspettava che sia Alex Rins che Takaaki Nakagami, i due portacolori LCR Honda, potessero disporre almeno di un pezzo per provarlo. A sorpresa però, è stato confermato a Rins che non solo non è previsto che la provi, ma che non è in programma di farlo almeno per le prossime tre gare che vengono disputate consecutivamente fino a fine giugno.

“L’unica cosa che posso dire è che abbiamo la moto che abbiamo e devo dare il massimo con questo. Vedremo, dovreste chiedere a Honda se me lo daranno o meno”, ha affermato Rins questo giovedì al Mugello, quando Motorsport.com gli ha fatto una domanda in proposito.

Una domanda che lo stesso Rins aveva rimpallato a Honda nel giovedì del Gran Premio di Francia, quando si parlava del pezzo che sarebbe arrivato lì, come è stato per Marquez e Mir. “Abbiamo avuto una riunione con Lucio Cecchinello e Alberto Puig a Le Mans per vedere quando me lo avrebbero portato per provarlo e quali fossero le intenzioni di Honda nel darmelo. All’inizio, Alberto mi ha detto che forse me lo avrebbero fatto provare il sabato di Le Mans, poi mi ha detto che non avrei potuto provarlo lì e che sarebbe arrivato”, ha spiegato Rins.

Alex Rins, LCR Honda Photo by: Marc Fleury

“Questo giovedì, quando sono arrivato al Mugello, ho chiesto ai ragazzi del team se avevamo qui il telaio Kalex e mi hanno detto di no, è finita lì. Non mi sembra il caso di continuare a parlarne e io come pilota, di insistere o chiedere. È semplice: sì o no. Se è no, proverò a dare il massimo con ciò che ho, non è una pista facile”.

Ma la posizione di non arrabbiarsi né reclamare può portare Honda a pensare che per Rins non sia prioritario provare o meno il pezzo. “Ovviamente lo voglio. Ma non si tratta di arrabbiarsi o meno. Nelle ultime due gare, lo stress mentale che ho vissuto è stato grande, perché lottando vedi che puoi dare molto di più in pista, ma sei limitato, non migliori, vai lento ed è stata dura. Ma è la situazione attuale, non possiamo focalizzarci su un fatto specifico. Il Mugello mi piace e mi concentrerò nel provare a far bene”.

La realtà è che Motorsport.com aveva chiesto a Honda se fossero arrivati pezzi nuovi del famoso telaio e la risposta è stata positiva, c’erano nuovi ricambi. Questo rende ancora meno comprensibile la posizione di negare ad Alex Rins la possibilità di provare.

“Non so come si potrebbe capire. Quel che è certo è che dopo la Francia, nella mia testa avevo chiaro che dopo tre settimane lunghe di pausa, al Mugello avrei avuto pezzi nuovi, ma sono arrivato qui e non mi hanno dato la possibilità di provarli. Non ho nemmeno parlato con Honda o con Cecchinello, ne ho parlato solo con il mio capo tecnico. Mi ha detto che non c’è telaio fino a nuovo ordine. All’inizio vogliono concentrarsi in queste tre gare (Italia, Germania e Olanda) con la moto che ho. Questo mi hanno detto”, ha concluso Rins.