MotoGP | Tecnica Honda: Marquez valuta l'ala a doppio profilo

Marc Marquez cerca di recuperare il tempo perduto: il campione spagnolo, che è tornato oggi sulla Honda nei test di Sepang dopo la diplopia, sta facendo delle prove comparative con ben tre telai a disposizione e con due differenti vesti aerodinamiche.

Marquez, avendo saltato i test di Jerez, non aveva avuto modo di valutare le nuove ali anteriori ai lati del cupolino. L’iberico è sceso in pista prima con la vecchia versione caratterizzata da un mono profilo, mentre poi si è dedicato alla soluzione doppia che Pol Espargaro aveva già potuto apprezzate in Andalusia, e alla quale si sta dedicando anche oggi.

Marc Marquez con la Honda dotata dell'ala mono plano Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

La Honda ha dedicato delle risorse nella ricerca aerodinamica, mostrando alette molto più sofisticate del solito che rappresentano un chiaro tentativo di aumentare il carico verticale per evitare l’impennata della ruota anteriore in accelerazione.

Pol Espargaro, Repsol Honda Team, con l'ala a doppio profilo Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

La soluzione adottata dai nipponici mette in evidenza due profili piuttosto inclinati verso il basso che sono più ravvicinati rispetto alle versioni più aperte viste nel recente passato. Quello superiore è svergolato e l’apice a punta va ad allinearsi all’airbox del cupolino seguendo il concetto della soluzione precedente.

Questo convogliatore di flusso mostra un soffiaggio utile ad aumentare il carico senza un eccesivo aumento del drag. Marc sta valutando il comportamento di ogni singola soluzione e procede per gradi, consapevole che deve “scoprire” del materiale che i suoi colleghi hanno già avuto modo di valutare.