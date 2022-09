MotoGP | Honda: Marquez userà il forcellone Kalex ad Aragon

Quando alla fine di maggio Marc Marquez ha deciso di punire il suo martoriato braccio destro con una nuova e delicata operazione, ha chiesto alla Honda di dimostrare lo stesso livello di coinvolgimento nel progetto, non solo nel livello di lavoro, ma anche nella capacità di "aprire la mente".

In seguito a queste richieste, HRC ha compiuto un passo raramente visto nell'era della MotoGP, commissionando ad un produttore esterno, la tedesca Kalex, la produzione di un forcellone in alluminio per la RC213V.

Il pezzo è arrivato a Misano per il test ufficiale che si è tenuto la scorsa settimana ed è stato provato dai piloti che portano il peso dello sviluppo della moto 2023, il tedesco Stefan Bradl, collaudatore Honda e sostituto di Marc durante le sue assenze per infortunio, e dallo stesso otto volte campione del mondo.

Lo spagnolo si è detto soddisfatto sia dei feedback del nuovo pezzo sia del fatto che "la Honda si è aperta un po', non è un segreto, come è stato detto e tutti hanno visto, abbiamo un nuovo pezzo", riferendosi al forcellone Kalex.

Per il momento, questo giovedì i meccanici di Marquez hanno montato il forcellone convenzionale in carbonio che hanno utilizzato finora, ma la parte in alluminio è nel box pronta per essere montata quando il pilota, insieme ai tecnici, la richiederà. Tutto lascia pensare che sarà durante una delle due sessioni di prove libere di venerdì.

El basculante de aluminio de Kalex montado en la moto de Márquez durante el test de Misano Photo by: MotoGP

In condizioni normali, i meccanici hanno bisogno di circa 20 minuti per cambiare il forcellone della moto (15 se si tratta di un'emergenza), ma non è usuale farlo durante una sessione di prove libere.

Dopo averla testata con risultati positivi a Misano, si vuole riconfermare su un'altra pista se c'è qualche beneficio, dato che l'extra grip offerto da tracciato romagnolo durante i test potrebbe dare una lettura sbagliata.

Kalex è presente, tra l'altro, nel Mondiale Moto2, come fornitore di telai completi, e nel Mondiale Superbike, dove produce parti per alcuni costruttori. Negli ultimi 10 anni le moto Kalex hanno vinto titoli a raffica nella classe minore e anche BMW ha fatto un salto significativo nella SBK introducendo diversi elementi forniti da Kalex, che ha sede proprio in Baviera, vicino al quartier generale BMW.

Honda negli ultimi anni ha testato diversi telai e forcelloni senza apparente successo: l'ultimo è stato montato sulla moto di Marquez al Gran Premio d'Italia (prima dell'operazione), ed è stato testato dal resto dei piloti del marchio, Pol Espargaro, Alex Marquez e Takaaki Nakagami, al test di giugno a Barcellona, senza che la moto offrisse alcun progresso sostanziale.

Ciò ha indotto i vertici HRC, nel tentativo di provare cose nuove, a ordinare questo forcellone da un fornitore esterno.