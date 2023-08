MotoGP | Crisi Honda e Yamaha: Fabio e Marc ci scherzano sui social

La crisi dei costruttori giapponesi in MotoGP ha toccato probabilmente uno dei suoi punti più bassi nel Gran Premio di Gran Bretagna. Tra la Sprint e la gara lunga, l'intero contingente nipponico ha lasciato Silverstone con appena 3 punti in cascina, frutto del 14° posto di Franco Morbidelli e del 15° di Fabio Quartararo.

"El Diablo" ha dovuto fare i conti con la qualifica peggiore della sua intera carriera nella classe regina, ritrovandosi a partire 22° ed ultimo, anche se nella gara domenicale era riuscito a risalire fino alla settima posizione, vedendo poi vanificare i suoi sforzi da un contatto con Luca Marini nel quale la sua Yamaha è uscita senza cupolino, relegandolo al 15° posto.

A Marc Marquez è andata anche peggio: dopo aver concluso la Sprint al 18° posto, dicendo di averla utilizzata quasi come una FP3 per capire un po' meglio come si comporta la Honda, osservando quella del compagno Joan Mir da dietro, nella gara lunga ha trovato l'ennesimo ritiro stagionale in seguito ad un contatto con Enea Bastianini. E in questo caso va ricordato che tra cadute ed infortuni l'otto volte campione del mondo non ha ancora marcato neppure un singolo punto nel 2023 alla domenica.

Nonostante questa situazione tecnica difficilissima da digerire per due campioni di questo calibro, entrambi hanno trovato la forza per scherzarne sui social, dando vita ad un divertente siparietto. Domenica sera, il portacolori della Honda ha postato diverse foto del weekend su Instagram, aggiungendo queste poche parole: "Un fine settimana in crescita. Ringrazio il team per il lavoro svolto".

La cosa curiosa è che uno dei primissimi commenti è stato proprio quello del francese, che gli ha scritto: "Che grip che avevi!", aggiungendo un'emoticon sorridente. La risposta di Marc non ha tardato ad arrivare: "E tu cosa mi dici delle tua velocità di punta?". Fino all'ultima replica di Fabio, una tartarughina che vale più di mille parole...