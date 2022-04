MotoGP | Honda deve portare due piloti in Argentina per regolamento

24 ore dopo l'annuncio del nuovo problema all'occhio di Marc Marquez, che ha subito una recidiva della diplopia (visione sdoppiata) dopo una paurosa caduta domenica scorsa in Indonesia, la sensazione è che questa volta il tempo di recupero sarà inferiore a quello necessario dopo l'incidente dello scorso ottobre, quando è stato fuori per tre mesi.

"Per fortuna è meno grave dell'infortunio che ho avuto l'anno scorso. Ma ora è il momento di riposare e aspettare di vedere come si evolve la situazione", ha detto Marquez stesso tramite i suoi canali social.

La Honda è fiduciosa che, questa volta, il pilota riacquisterà la vista normale in poche settimane e per il momento non si parla nemmeno di annunciare un sostituto di Marc al prossimo round del calendario, il Gran Premio d'Argentina, che si svolge la prossima settimana, dall'1 al 3 aprile.

Tuttavia, il regolamento della MotoGP obbliga il team Repsol a schierare due piloti a Termas de Río Hondo. Se è vero che Marc ha partecipato all'evento indonesiano, anche se è stato dichiarato non idoneo a correre, e quindi questa assenza non conta come tale in termini di regolamento, la regola stabilisce che se trascorrono 10 giorni tra l'annuncio di un forfeit e l'evento successivo, la squadra è obbligata a presentare un sostituto.

I vertici della Honda stanno seguendo i progressi di Marc minuto per minuto e non faranno alcuna mossa, almeno esternamente, fino alla prossima settimana, subito dopo che Marc si sarà sottoposto ad un nuovo controllo con il dottor Sánchez Dalmau, coordinatore del reparto di oftalmologia presso l'ospedale Clínic di Barcellona.

A seconda delle condizioni del pilota e della diagnosi del medico, Honda annuncerà il prossimo passo. La notizia migliore, senza dubbio, sarebbe che Marc fosse abbastanza in forma da viaggiare in Argentina, ma se la raccomandazione sarà quella di estendere il periodo di riposo, dovrà essere annunciato il pilota che lo sostituirà a Termas de Rio Hondo.

Internamente, naturalmente, Honda ha già preso le proprie decisioni e la mossa più logica è quella di chiamare il collaudatore e riserva Stefan Bradl.

Il 32enne tedesco ha già sostituito Marc per buona parte del 2020, undici gare per essere precisi, e altre cinque nel 2021, rinnovando il suo contratto lo scorso settembre fino alla fine del 2022, in quello che è il suo quinto anno nel ruolo. Un periodo in cui ha preso parte a 33 Gran Premi, alcuni come wild card e il resto come sostituto di Marc e, nel 2019, di Jorge Lorenzo.

Se è vero che tutto punta a Bradl, è anche vero che ci sono altre opzioni, anche se in questo momento sembrano molto complicate.

L'anno scorso la Honda ha firmato il giovane talento valenciano Iker Lecuona, che dopo due stagioni con il team Tech3 KTM in MotoGP, farà il suo debutto in questa stagione nel Mondiale Superbike come pilota ufficiale HRC.

A soli 22 anni, Lecuona è un pilota che Honda sta seguendo molto da vicino e in cui hanno tutta la fiducia per il loro progetto nel campionato delle derivate di serie, e poterlo avere come sostituto di Marc per un fine settimana nel team Repsol sarebbe un'esperienza interessante per la gestione del marchio.

Tuttavia, il fatto che il campionato SBK inizi la settimana successiva ad Aragon (8-10 aprile), e che la gara di MotoGP è in Argentina, con lunghi viaggi in mezzo, non rende l'operazione consigliabile al momento. Tuttavia, in questa fase, nulla è escluso.

