MotoGP | Honda "copia" la carena con il gradino dell'Aprilia

Nello spazio di neanche un anno, l'Aprilia è passata dall'essere la Cenerentola della MotoGP a diventarne uno dei punti di riferimento. La classifica parla chiaro, perché a tre gare dal termine Aleix Espargaro è ancora in lizza per il Mondiale, staccato di 33 lunghezze dal leader Fabio Quartararo.

Un'ulteriore conferma è arrivata dalla prima giornata dei test collettivi di Misano, perché la Honda ha "copiato" una soluzione che la Casa di Noale ormai utilizza da diversi Gran Premi sulla sua RS-GP.

In ocassione dei test di Barcellona, l'Aprilia aveva portato al debutto una nuova veste aerodinamica, con una carena più bombata nella parte inferiore, che andava a formare una sorta di gradino (nella foto qui sotto). Una soluzione che in teoria permette di aumentare il carico in curva a bassa velocità e che è piaciuta subito sia ad Espargaro che a Maverick Vinales, che infatti l'hanno portata al debutto in occasione del Gran Premio di Germania.

Dettaglio della Aprilia Racing Photo by: Dorna

Tra le novità che la Casa giapponese ha portato in Romagna per il rientrante Marc Marquez c'è anche questa nuova veste aerodinamica per la RC213V, che effettivamente ricorda molto quella della RS-GP. Oggi ovviamente nel box del numero 93 l'attenzione è incentrata soprattutto sulle sue condizioni fisiche, ma va sottolineato che al momento il suo miglior crono lo ha realizzato proprio con questa configurazione.

I giapponesi, dunque, le stanno provando veramente tutte per uscire dal momento difficilissimo che stanno vivendo (la Honda è ultima nella classifica Costruttori). Basta pensare che ieri aveva già fatto scalpore la notizia che tra il materiale da provare in questi due giorni c'è anche un forcellone che non è stato realizzato internamento, ma dai tedeschi della Kalex.

Marc Marquez, Repsol Honda Honda RC213V, new body aero Photo by: Germán Garcia Casanova