MotoGP: Honda conferma Bradl al posto di Marquez a Valencia

Sebbene Honda avesse negato un impiego di Stefan Bradl sino al termine della stagione 2020 di MotoGP in seguito a dichiarazioni dello stesso pilota tedesco, oggi Honda HRC ha confermato quanto tutti si aspettavano.

A difendere i colori del team ufficiale Honda al Gran Premio d'Europa che si terrà al Ricardo Tormo di Valencia saranno ancora Alex Marquez e proprio Stefan Bradl.

Bradl avrà ancora il compito di sostituire il lungo degente Marc Marquez. Honda si è riservata di annunciare di gara in gara la presenza di Bradl al posto del pluri-campione del mondo del Motomondiale, ma è ormai chiaro che Marc, salvo clamorosi ripensamenti, salterà per intero il Mondiale attuale per poi lavorare e farsi trovare pronto per l'avvio di quello 2021.

"Sono molto contento che Honda abbia riposto nuovamente fiducia in me, così come sono contento di tornare a correre con la RC213V ancora una volta", ha dichiarato Stefan Bradl a pochi giorni dal Gran Premio d'Europa.

"Abbiamo fatto qualche test a Valentina in passato e ad Aragon abbiamo fatto un bel passo avanti con la moto. Credo che potremo avere un bel fine settimana ancora una volta, battagliando per posizioni importanti così come ho già fatto ad Aragon e Le Mans".

"Come sempre avviene in questo periodo dell'anno, le temperature a Valencia, specialmente alla mattina, potrebbero essere critiche. Dunque dovremo fare molta attenzione".