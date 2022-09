MotoGP | Honda con un forcellone Kalex nei test di Misano

Nel disperato tentativo di rimettere "sui binari" la sua RC213V RC213V, Honda rinuncerà all'uso di materiali all'avanguardia e tornerà ai forcelloni in alluminio. HRC è stato tra i primi produttori a introdurre il carbonio per la produzione di componenti, tra cui un forcellone a partire dal 2018, abbandonando gradualmente l'uso dell'alluminio per questo componente.

Tuttavia, come Motorsport.com ha potuto confermare, Marc Márquez avrà un esemplare completamente nuovo durante i test ufficiali della MotoGP, che si svolgeranno martedì e mercoledì a Misano: un forcellone in alluminio prodotto dai tedeschi della Kalex.

Kalex è presente nel Campionato del Mondo Moto2, come fornitore di telai, e nel Mondiale Superbike, nel quale produce parti per alcuni costruttori. Negli ultimi 10 anni le moto Kalex hanno vinto titoli a raffica nella classe intermedia e anche BMW ha fatto un salto significativo nella SBK introducendo parti fornite da Kalex.

Honda negli ultimi anni ha testato diversi forcelloni senza apparente successo: l'ultimo è stato montato sulla moto di Marquez al Gran Premio d'Italia (prima dell'operazione), ed è stato testato dal resto dei piloti del marchio, Pol Espargaro, Alex Marquez e Takaaki Nakagami, al test di giugno a Barcellona, senza che la moto offrisse alcun progresso sostanziale.

Ciò ha indotto i vertici HRC, nel tentativo di sperimentare cose nuove, ad ordinare questo nuovo componente da un fornitore esterno, Kalex.

Non sarà l'unica novità, né la più importante, ma è sorprendente che un costruttore delle dimensioni di Honda si rivolga ad un piccolo produttore di Bobingen, nella regione tedesca della Baviera, per produrre un pezzo per il suo prototipo nella top class del motociclismo.

Oltre a questo forcellone, Marquez avrà a disposizione un primo prototipo della moto progettata per la stagione 2023 e, si presume, con una gran parte di parti completamente nuove. Anche un nuovo telaio ed un forcellone in carbonio prodotti da HRC, ed un'elettronica profondamente modificata nel rispetto dei regolamenti attuali.

In termini di aerodinamica, un'area su cui la Casa giapponese mostra il maggior deficit rispetto ai suoi rivali, in particolare Ducati e Aprilia, HRC proverà anche diversi pacchetti nel test di Misano per cercare di rendere la moto più stabile da guidare, soprattutto quando si tratta di fermarsi in entrata di curva.

In effetti, se qualcuno di questi nuovi elementi funzionerà, Marc potrebbe utilizzarli già in questa stagione, al suo ritorno in pista, dato che il catalano non ha ancora ricevuto l'aggiornamento aerodinamico a cui ha diritto per la stagione e la sua moto ha ancora la stessa aerodinamica utilizzata per la prima gara in Qatar.